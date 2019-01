13 let skrival hčerko. Zdaj bo dobil dvojčka

''Z ljubeznijo! Z vami želiva deliti največji blagoslov najinega življenja! .... Hvala za ta čudež! Hvala, ker vsak dan občutiva navdušenje in že komaj čakava, da vidiva njune oči, rokice, da sanjariva o njunih nasmehih ...'' je zvezdnik veselo novico naznanil na družbenih omrežjih.

Ferdinando Valencia je z oboževalci na družbenih omrežjih delil veselo novico, da bosta z dolgoletno izbranko, kostariško manekenko Brendo Kellerman postala starša. Za zaljubljeni par pa je to kar dvojna sreča, saj se bosta razveselila dvojčkov.

36-letni mehiški igralec in njegova izbranka sta se tik pred rojstvom dvojčkov odločila še za uradno fotografiranje, med katerim je nosečnica odvrgla zgornji del oblačil in razgalila nosečniški trebušček.

Medtem ko bo za Brendo to prvi naraščaj, pa ima Ferdinando že izkušnje z očetovstvom. Iz prejšnje zveze ima 14-letno hčerko Sofío Martinez, ki jo je 13 let skrival pred javnostjo. Maja 2017 je prvič spregovoril o njej, od takrat naprej pa na družbenih omrežjih večkrat deli njune skupne fotografije. Sofia z mamo sicer živi v mehiški zvezni državi Colima in se že veseli, da bo postala starejša polsestra.