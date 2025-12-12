Svetli način
13-letna hči Beyonce in Jay-Z-ja je izrezana podoba svoje matere

Los Angeles, 12. 12. 2025 09.59 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
3

Prvorojenka enega najbolj mogočnih parov Hollywooda odrašča. Blue Ivy se je v spremstvu očeta Jay-Z-ja udeležila košarkarske tekme med Los Angeles Lakers in San Antonio Spurs, ko sta sedela v prvi vrsti ob igrišču, pa je 13-letnica pritegnila veliko pozornosti tudi zato, ker je tako podobna svoji slavni materi, pevki Beyonce.

Blue Ivy je zakorakala v najstniška leta. 13-letnica je požela veliko pozornosti, ko je skupaj z očetom navijala na košarkarski tekmi v Los Angelesu, mnogi oboževalci njenih slavnih staršev pa so na družbenih omrežjih hitro delili opazke, kako zelo je podobna mami Beyonce.

Blue Ivy in Jay-Z sta na košarkarski tekmi v Los Angelesu pritegnila veliko pozornosti.
Blue Ivy in Jay-Z sta na košarkarski tekmi v Los Angelesu pritegnila veliko pozornosti. FOTO: Profimedia

Najstnica je za to priložnost oblekla trendovske široke kavbojke, ki jih je kombinirala z usnjenim jopičem, videz pa dopolnila z ikoničnimi supergami, s katerimi je pred leti veliko pozornosti na enakem dogodku požela njena mama. Slavni raper je bil oblečen v črne elegantne hlače in črno majico, na glavi pa je imel črno kapo. Ves čas je nosil temna sončna očala, ki jih ni snel niti med tekmo. Oče in hči sta bila nad igro navdušena in dobro razpoložena, skupaj pa sta posnela tudi nekaj zabavnih fotografij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Blue Ivy je tako zelo podobna svoji mami. Skoraj sem ju zamenjal," je zapisal nek uporabnik družbenih omrežij, drugi pa dodal: "Beyonce se je res kopirala v svojo hčerko, saj je Blue Ivy ukradla njen obraz." Tretji je opozoril: "Blue Ivy počasi postaja vedno bolj podobna mami."

Blue Ivy in Jay-Z sta iz prve vrste ob igrišču spremljala Luko Dončića.
Blue Ivy in Jay-Z sta iz prve vrste ob igrišču spremljala Luko Dončića. FOTO: Profimedia

Beyonce in Jay-Z imata poleg 13-letnice še 8-letna dvojčka Rumi in Sira, a malčka in njuna mama niso bili prisotni na tekmi, kjer je znova blestel naš Luka Dončić, ki se je pred dnevi razveselil svoje drugorojenke.

blue ivy beyonce jay-z tekma los angeles lakers luka dončić hči
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Moni N
12. 12. 2025 10.24
Kva pa vem no... Je kr bl na fotra! Pa 13 let ma?! Kaj se dogaja s temi otroki??? Zelo zelo cringe! Jaz sem se pri teh letih še z barbikam igrala... Tale se pomoje ne🫣
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
12. 12. 2025 10.21
Upam, da ma možganovino kaj bolj nagubano.
ODGOVORI
0 0
Protoc
12. 12. 2025 10.16
+1
Očala na stadionu..zgleda jim sonce nagaja v zaprtem prostoru..kultura pa to..
ODGOVORI
1 0
