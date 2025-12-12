13-letna hči Beyonce in Jay-Z-ja je izrezana podoba svoje matere

Blue Ivy je zakorakala v najstniška leta. 13-letnica je požela veliko pozornosti, ko je skupaj z očetom navijala na košarkarski tekmi v Los Angelesu, mnogi oboževalci njenih slavnih staršev pa so na družbenih omrežjih hitro delili opazke, kako zelo je podobna mami Beyonce.
Najstnica je za to priložnost oblekla trendovske široke kavbojke, ki jih je kombinirala z usnjenim jopičem, videz pa dopolnila z ikoničnimi supergami, s katerimi je pred leti veliko pozornosti na enakem dogodku požela njena mama. Slavni raper je bil oblečen v črne elegantne hlače in črno majico, na glavi pa je imel črno kapo. Ves čas je nosil temna sončna očala, ki jih ni snel niti med tekmo. Oče in hči sta bila nad igro navdušena in dobro razpoložena, skupaj pa sta posnela tudi nekaj zabavnih fotografij.
"Blue Ivy je tako zelo podobna svoji mami. Skoraj sem ju zamenjal," je zapisal nek uporabnik družbenih omrežij, drugi pa dodal: "Beyonce se je res kopirala v svojo hčerko, saj je Blue Ivy ukradla njen obraz." Tretji je opozoril: "Blue Ivy počasi postaja vedno bolj podobna mami."
Beyonce in Jay-Z imata poleg 13-letnice še 8-letna dvojčka Rumi in Sira, a malčka in njuna mama niso bili prisotni na tekmi, kjer je znova blestel naš Luka Dončić, ki se je pred dnevi razveselil svoje drugorojenke.
