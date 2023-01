13-letni hčerki Tori Spelling diagnosticirana hemiplegična migrena

Tori Spelling je prejšnji teden sporočila, da je njena najstarejša hčerka Stella pristala na urgenci. Najstnica je zdaj že v domači oskrbi, njena mama pa je ponovno kar po Instagramu razkrila, kakšno diagnozo so ji postavili. Kot je povedala 49-letnica, so ji diagnosticirali hemiplegično migreno, obenem pa je opisala še simptome in posledice omenjene bolezni.

Igralko Tori Spelling zadnje čase močno skrbi za svoje otroke, ki se precej pogosto srečujejo z različnimi boleznimi. Nazadnje je v bolnišnici pristala njena najstarejša hčerka Stella. 14-letnica je sedaj že v domači oskrbi, njena mama pa je kar po Instagramu razkrila, kaj je bilo s hčerko narobe. "Diagnosticirali so ji hemiplegično migreno," je razkrila v svojem zapisu v zgodbi na Instagramu.

icon-expand Tori Spelling je na Instagramu razkrila diagnozo hčerke Stelle. FOTO: Instagram story

49-letnica je na svojem Instagramu še zapisala simptome omenjene bolezni in posledice, ki jih ima na telo. "To je stanje, ki prizadene eno stran telesa. Simptomi napada hemiplegične migrene so podobni tistim, ki se pojavijo pri možganski kapi. To so nenaden hud glavobol na eni strani glave, šibkost in otrplost," je razložila.

Zvezdnica se je obenem vsem zahvalila za dobre želje in sporočila, da se Stella že bolje počuti, hkrati pa je oboževalce opozorila na pomembnost poznavanja omenjene bolezni. "Lahko je grozljivo, če ne veste, kaj se dogaja, ali ne poznate te vrste migrene," je začela. "Vse življenje trpim za migreno, pa nisem imela pojma o tem. Hvaležna sem vsem, ki so pomagali moji hčerki. Bili so neverjetni in so zelo ljubeče skrbeli zanjo," je še dodala.