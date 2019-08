Trumpov 13-letni sin pritegnil pozornost zaradi neverjetno hitre rasti

13-letni Barron v spremstvu mame in očeta

13-letni Barron Trump , sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa in prve dame Melanie Trump , je krepko prerastel oba starša. Nedavno objavljene fotografije, na katerih je najmlajši sin ameriškega predsednika v družbi obeh staršev, so tako pritegnile veliko pozornosti, saj je bil Barron še pred nekaj meseci precej nižji od svojega očeta, zdaj pa je od njega višji za nekaj centimetrov.

13-letnik je presenetil tudi z novo pričesko: svoje do sedaj prepoznavne, goste lase, je zamenjal z nekoliko krajšo in predvsem pri straneh pristriženo pričesko, njegova transformacija pa je najbolj opazna, če primerjamo trenutne fotografije s tistimi, posnetimi na Trumpovi inavguraciji leta 2017.

Na družbenih omrežjih se je po novih fotografijah predsednikove družine vsula množica komentarjev, med katerimi so se številni obregnili ob dečkovo hitro rast in se pošalili, da so v Beli hiši zagotovo razvili nek poseben serum, ki spodbuja tako hitro rast.