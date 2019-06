Po 21 letih v mamino obleko smuknila hči

54-letna igralka Courteney Cox, poznana po seriji Prijatelji, je na Instagramu delila kolaž fotografij sebe pred 21 leti, ko je bila na rdeči preprogi filma Kačje oči, in 14-letne hčerke Coco Arquette, ki je zdaj oblekla isto obleko.

"Nisem tista, ki bi se oklepala stvari, a to je bil prekleto dober nakup! 21 let pozneje ..." je zapisala ob fotografiji. "Kakršna mama, takšna hči," bi lahko dejali. Gre za delno prosojno obleko škrlatne barve, z vezenimi rožami in žametnimi naramnicami.

Coxova je obleko nosila leta 1998, ko sta šla na premiero omenjenega filma s takratnim možemDavidom Arquettom. Par se je poročil leta 1999 in se razšel leta 2010, ločil pa leta 2013 po 14 letih poroke.

Courteney je trenutno zaročena z Johnnyjem McDaidom, članom zasedbe Snow Patrol, s katerim se je zaročila leta 2014, a sta jo potem razdrla, leta 2016 pa se spet pobotala. David se je leta 2015 poročil s Christino McLarty, s katero ima dva sinova Charlieja in Augustusa.