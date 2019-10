14-letna hči Angeline Jolie služi denar s svojim talentom

14-letna Zahara Jolie Pitt, hčerka Angeline Joliein Brada Pitta, se je že seznanila s procesom dela in služenja lastnega denarja. Po poročanju tujih medijev je svojo ljubezen do nakita združila z izkušnjami priznanega zvezdniškega draguljarja Roberta Procopa in ustvarila svojo prvo kolekcijo nakita, ki jo je poimenovala Zahara. Poznanstvo družine Jolie Pitt s Procopom seže še v čas, ko je ta oblikoval Angelinin poročni prstan.