14-letni sin nekdanjega igralca bejzbola naj bi umrl zaradi zadušitve

"S težkim srcem sporočava, da je umrl najin najmlajši sin Miller. Star je bil 14 let in nas je zapustil veliko prezgodaj, potem ko je na počitnicah zbolel skupaj z več drugimi družinskimi člani," sta me drugim zapisala in dodala: "Za zdaj imamo veliko vprašanj in zelo malo odgovorov."

Organizacija Yankees je prav tako objavila izjavo prek omenjenega omrežja, v kateri pravijo, da se "besede zdijo nepomembne in nezadostne, da bi opisale tako nepredstavljivo izgubo." Dodali so: "Žalujemo z Brettom, Jessico, Hunterjem in njihovo skupnostjo družine in prijateljev, ob izgubili Millerja, ki je imel iskro v očeh, družabno in živahno osebnost ter toplo in ljubečo naravo." 41-letni Brett je igral za ekipo MLB od leta 2008 do upokojitve leta 2021.