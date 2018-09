15 nastopov v le 27 dneh J.Lo pripeljalo do sanjske postave

49-letna Jennifer Lopez je na svojem Instagramu objavila fotografijo, na kateri z dvignjeno roko kaže svoje mišice in izklesano postavo. Pod sliko, na kateri pozira v oprijeti rdeči obleki, je zapisala: ''Počutim se kot superženska! Ko se je moja koncertna turneja šele pričela, sem pomislila: O moj bog, 15 nastopov v 27 dneh .... To je veliko. Sama sebi sem obljubila, da bom to obdobje izkoristila kot izkušnjo, ki me bo le še utrdila in ne izčrpala ... Rekla sem si, da bom trdo delala, telovadila in poskrbela za to, da bom v najboljši formi svojega življenja. Prišlo je do trenutkov, ko sem morala potovati, ali pa sem bila izjemno utrujena in tudi takrat sem morala zbrati vse svoje moči in najti čas za vadbo. Zdaj je pred mano le še nekaj nastopov ... Prevzemajo me različna čustva – večinoma občutki moči, sreče in hvaležnosti za vse!!!''

Več kot trije milijoni uporabniki Instagrama so bili nad njeno fotografijo in besedilom navdušeni, pevka pa je že na predhodnih nastopih dokazala, da je niti utrujenost niti padci ne morejo ustaviti pred tem, da bi svoj šov izpeljala tako, kot si je začrtala.