16-letna hčerka Angeline Jolie na premieri v mamini obleki z oskarjev

46-letna igralka Angelina je za to priložnost nosila olivno zeleno dolgo obleko, v kateri je razgalila ramena. Svojemu videzu je dodala kar nekaj zapestnic, preproste uhane ter srebrni dodatek na ustnice, dopolnila pa ga je še z elegantnimi čevlji, ki so kukali izpod obleke.

"Moji otroci so mešanica vintage oblačil in moje stare obleke, ki sem jo nosila na oskarjih. Vsi nosimo vintage oblačila in predelali smo moje stara oblačila," je Jolie povedala o svojem videzu in videzu svojih otrok na slavnostni preprogi na losangeleški filmski premieri.

Angelina Jolie je za tokratno premiero izbrala prav poseben modni stil. Skupaj s svojimi otroki so se odločili za vintage oblačila in pobrskali po modnih kosih naravnost iz mamine omare.

20-letni Maddox se je tokrat odločil za črna oblačila, suknjič in hlače, 13-letna Vivienne pa se je odločila za popolnoma belo obleko, videz pa dopolnila s kratko jopico. 16-letna Zahara je blestela v čudoviti srebrni obleki, ki jo je njena mama Angelina nosila na podelitvi oskarjev leta 2014, medtem ko je 15-letna Shiloh na sebi imela asimetrično rjavo obleko, 13-letni Knox pa je je nosil temno zelen suknjič, krilo in hlače.

Medtem ko so Joliejevo otroci spremljali na premieri filma, je zvezdnica filma dejala, da njeni otroci niso bili ravno navdušeni nad zlato obleko iz spandeksa, ki jo nosi v filmu. "Bi radi videli svojo mamo v tej obleki?" je vprašala Jolie. "Ne vem, filma si še niso ogledali, toda vaša mama hodi naokrog v obleki iz zlatega spandeksa in zlatimi lasmi, in potem mi rečejo:" S čim se preživljaš? Kaj si? Obleci nazaj haljo."

Nov spektakel z naslovom Večni v kinematografe prihaja v režiji Chloé Zhao, ki je za film Dežela Nomadov prejela oskarja in zlati globus. Nov Marvelov film govori o superjunakih, ki so se skrivali tisoče let in se morajo ponovno združiti, da bi skupaj z ljudmi rešili in ohranili življenje na zemlji.

Nove superjunake, pod imenom Večni, so upodobili: Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanijani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee in Kit Harington, Salma Hayek in oskarjeva nagrajenka Angelina Jolie.