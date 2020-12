16-letna Millie Bobby Brown v solzah zaradi vsiljive oboževalke

Millie Bobby Brown, zvezdnica priljubljene serijeStranger Things, je med videom, ki ga je posnela in objavila naInstagramu, opisala srečanje z eno od oboževalk. To jo je tako pretreslo, da je v videu tudi zajokala, saj ne more razumeti, zakaj ji ljudje ne dovolijo, da bi imela vsaj malo zasebnosti.

K igralki je med božičnim nakupovanjem v trgovinskem centru pristopila oboževalka in jo vprašala, če jo lahko med nakupovanjem snema. Brownova je prošnjo zavrnila, a jo je oboževalka vseeno snemala."Rekla sem, da nočem, da me snema. Zakaj bi kdorkoli hotel video mene med nakupovanjem. In to samo mene, ne naju z mamo," je v videu vprašala 16-letnica in nadaljevala: "Na koncu dneva se mi ni treba nikomur opravičevati in pojasnjevati stvari. Če ne želim, da me snemajo, mi ni treba prenašati snemanja."

Povedala je, da sta se z mamo premaknili k blagajni in plačali svoje nakupe, ko sta opazili, da oboževalka igralkine prošnje ne upošteva in jo vseeno snema. "Ko sem opazila, da snema, sem jo vprašala, kaj več lahko še prosim od nje? Sem samo človek! In nato mi je odvrnila, če ne sme snemati ljudi," je v videu povedala igralka in dodala: "Ne, ne smeš snemati, če sem te prosila, da ne. Z veseljem se slikam s tabo, a ko prekoračiš mejo in se z menoj o tem prerekaš …"