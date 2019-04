16-letnica nekaj dni pred smrtjo razkrila načrte za prihodnost

Le nekaj dni pred smrtjo je 16-letna britanska vzhajajoča zvezdnica Mya-Lecia Naylor v intervjuju razkrila svoje velike karierne načrte. V svet filma je zakorakala že kot otrok in vse je kazalo, da jo čaka bleščeča prihodnost. Vzrok njene nenadne smrti še vedno preiskujejo.

Po poročanju tujih medijev je 7. aprila letos ugasnilo življenje 16-letne britanske vzhajajoče zvezdnice Mye-Lecie Naylor, novico o njeni smrti pa je na Instagramu razkrila predstavnica britanske producentske korporacije BBC. 16-letnica je že kot otrok vstopila v svet filma, zaigrala pa je v serijah Millie Inbetween,Almost Never inNaravnost fantastično (Absolutely Fabulous). V obdobju od 2004 do 2011 si je od igralstva vzela daljši premor, a se je po letu 2011 vrnila na velike zaslone z vlogami tako v serijah kot v filmih – med drugim je zaigrala tudi v filmu Atlas oblakov (Cloud Atlas) in Code Red.

Nekaj dni pred smrtjo je v intervjuju za Tresa Magazine razkrila svoje načrte za prihodnost in dejala, da se namerava v prihajajočih mesecih posvetiti zaključku šolskega leta, nato pa intenzivno zaplavati v igralske vode ter nadgraditi svoj kanal na YouTube-u. Povedala je, da ji kariera ogromno pomeni in da želi biti na tem področju čimbolj uspešna.

Mya je obenem razkrila, da želi izpiliti svoje glasbene veščine in se začeti resneje ukvarjati z glasbo. S petjem se je začela ukvarjati že kot 10-letnica, a je bilo to takrat zgolj eden izmed njenih številnih hodijev. Pred dobrima dvema mesecema je na svojem YouTube kanalu delila videoposnetek, v katerem je razkrila, da se namerava s prijateljicami in sočlanicami skupine Almost Never odpraviti na turnejo in obenem promovirati novo, prihajajočo oddajo.

