18-letna Britanka po zmagi: Kraljičino pismo mi pomeni vse

Osemnajstletna Emma Raducanu iz Kenta je v 44 letih postala prva britanska prvakinja v grand slamu, potem ko je v finalu proti še eni najstnici, 19-letni Kanadčanki Leyli Fernandez, z zmago s 6:4 in 6:3 spisala zgodovino ženskega tenisa. V intervjuju za BBC je po uradnem fotografiranju zunaj stadiona Arthur Ashe dejala: "Da sem dobila sporočilo od njenega veličanstva, mi pomeni vse. Ona je tako velik navdih in vzornica za vso državo, tako da ko imaš enkrat sporočilo od nje ... Bila sem izredno počaščena in zelo hvaležna, da je opazila moje igranje tenisa. Ne morem verjeti. Morda bom uokvirila to pismo ali kaj podobnega."

Njena zmaga je razveselila tako britansko športno javnost kot kraljevo družino. Med prvimi, ki so ji čestitali ob zmagi, je bila kraljica Elizabeta II., ki se ji je ob čestitki za izjemen uspeh poklonila še z besedami:"To je neverjeten dosežek pri tako mladih letih, ki dokazuje vašo trdo delo in predanost. Nobenega dvoma nimam o vašem izjemno uspešnem nastopu in vaši nasprotnici Leylah Fernande, s katero bosta navdihnili naslednjo generacijo teniških igralcev. Pošiljam vam najlepše želje in tudi vašim številnim navijačem."