18-letni brat slavnega glasbenika umrl v prometni nesreči

18-letni Ryan Breaux, mlajši brat slavnega 32-letnega ameriškega R&B pevca in glasbenika Franka Oceana, je imel s prijateljem hudo prometno nesrečo, v kateri sta oba umrla. 32-letni Frank je le s težavo potrdil bratovo identiteto, truplo je bilo namreč popolnoma neprepoznavno.

18-letni Ryan Breaux je umrl v nedeljo zjutraj v prometni nesreči v kraju Thousand Oaks. Poleg Ryana je na kraju nesreče umrl tudi njegov najboljši prijatelj 20-letniEzekial Zeek Bishop, nesreča pa se je zgodila zaradi neprilagojene hitrosti, poročajo tuji mediji. Med preiskavo so ugotovili, da je vozilo zletelo s ceste in trčilo v drevo. Trenutno ni znano, kdo je vozil avtomobil. "Ko so oblasti in gasilci prispeli na kraj nesreče, je bilo vozilo v plamenih," je povedal predstojnik policije. Ryanova zadnja objavljena fotografija na družbenih medijih pa je prav tista, na kateri sedi v avtomobilu. Fotografijo je pospremil z besedami: "Vetrovno mesto."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Oblasti še vedno preiskujejo natančen vzrok nesreče, Frank pa je le s težavo potrdil bratovo identiteto, saj je bilo truplo popolnoma neprepoznavno," je za ameriške medije povedal vir, ki je blizu družine. Ameriški glasbenik Frank Ocean je zaradi izgube mlajšega brata v šoku. Frank Ocean je v začetku desetletja postal velika glasbena zvezda, še posebej, potem ko je leta 2012 izdal svoj dolgo pričakovani debitantski album Channel Orange, ki so ga številni priznani glasbeni kritiki razglasili za izid leta. V svoji karieri je osvojil dva grammyja, britansko nagrado brit za najboljšega moškega izvajalca leta 2013, istega leta pa ga je Time uvrstil na seznam 100 najvplivnejših ljudi na svetu. Mnogi so se zaradi Breauxove smrti odpravili na družbene medije, da bi žalovali nad izgubo in poslali družinsko sožalje. Paris Brosnan, sin igralca Piercea Brosnana, se je oglasil na Instagramu, kjer se je pokojnemu najstniku poklonil z iskrenim zapisom: "Za mojega brata, ki je bil nadpovprečno nadarjen, imel je zlato srce, nalezljivo energijo, nasmeh in smeh, ki je spravil v dobro volje vse okrog njega, bil je zvest in pristen prijatelj vsem, ki jih je poznal," je svojo objavo začel Paris. In nadaljeval:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Pravkar si začel in bil pripravljen pokazati svetu, kdo si. Bil si vodja in imel si za seboj celo vojsko zvestih vojakov. Hvala, ker si bil vedno tukaj zame, ko sem te najbolj potreboval, hvala za vse divje noči, hvala za tvojo glasbo in vse pozne nočne studijske vaje z zasedbo Fray, hvala, ker si nas vse blagoslovil s svojo prisotnostjo na tej zemlji. Vedno te bom nosil v srcu. Dokler te spet ne vidim, prijatelj. Ryan Breaux in Zeek Bishop za vedno."