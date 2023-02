19-letna izraelska vplivnica ujeta v objemu Leonarda DiCapria

Leonardo DiCaprio je bil na nedavni zabavi ujet v družbi nove izbranke. Gre za 19-letno izraelsko vplivnico Eden Polani , ki ji na Instagramu sledi več kot 200.000 ljudi. 48-letni igralec in skoraj 30 let mlajša manekenka sta skupaj prišla na zabavo glasbenice Ebony Riley .

Zaljubljenca sta se na zabavi po pričevanjih očividcev celo poljubljala in si izmenjevala zaljubljene poglede, čeprav svoje zveze še nista javno komentirala. Kako sta se spoznala, ni znano, njuna romanca pa je očitno še zelo sveža. Leonardo je bil pred leti sicer že v razmerju z eno izmed znanih izraelskih manekenk, Bar Reafaeli , ki je od leta 2015 poročena s poslovnežem Adijem Ezro .

Da zvezdnik pada na kar precej mlajše od sebe, je znano že dolgo, zato so oboževalci slavne Izraelke v skrbeh. "Ali ne poznaš njegove ljubezenske zgodovine? Ko boš dopolnila 25 let, te bo pustil," se je glasil eden od komentarjev njenih sledilcev, drug je dodal, da je Leonardo prestar zanjo, nekdo pa je celo zahteval, naj ga pusti.

Igralec slovi po tem, da nikoli nima dekleta, starejšega od 25 let. Še nedavno so ga povezovali z manekenko Victorio Lamas, čeprav njuna zveza ni bila nikoli javno potrjena. 23-letnica je očitno zvezdniku še pred omenjeno starostjo postala nezanimiva. Pred njo se je dobival z 29-letno Gigi Hadid, ki njegovi starostni omejitvi sicer ni ustrezala, tudi sama pa je večkrat zatrdila, da se z DiCapriovim življenjskim slogom ne strinja in da se z njim ne bi spuščala v zvezo.