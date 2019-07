19-letni raper dobil 55-letno zaporno kazen

Taymor McIntyre, bolj znan pod umetniškim imenom Tay-K, je bil skupaj s še šestimi osebami spoznan za krivega umora Ethana Walkerja, ki se je zgodil v teksaškem mestu Mansfield julija 2016.

Sedmerica fantov je Walkerju na njegovem domu nameravala ukrasti droge in denar, v oboroženem ropu pa je bil Walker smrtno ranjen. Njegovo dekle je med pričanjem dejalo, da so ga ubili kljub temu, da je v znak predaje že dvignil roke v zrak.

Odvetniki Tay-K-ja so najstniku stopili v bran češ, da ni bil on tisti, ki je streljal in da je bila njegova naloga pri ropu zgolj ta, da poišče droge. Kljub temu je bil spoznan za krivega v treh točkah obtožnice. Ko je bil obtožen, je bil star 16 let. Dodeli so mu hišni pripor, a si je marca 2017 odstranil zapestnico okrog gležnja in pobegnil. Takrat se je oglasil na Twitterju, kjer je zapisal: ''Je**š hišni pripor ... morali me boste ujeti.'' Iz Teksasa je prebegnil v New Jersey, kjer je posnel kontroverzno skladbo The Race, v kateri se širokousti o svojemu statusu begunca. ''Ain’t beat that case, bitch I did the race.''