19-letni sin igralca Nicholasa Lyndhursta umrl zaradi možganske krvavitve

Mladi igralec Archie Lyndhurst , sicer sin znanega birtanskega igralca Nicholasa Lyndhursta , znan po seriji Samo bedaki in konji, je oktobra umrl v spanju. Zdaj je mama pokojnega za britanske medije potrdila vzrok smrti – prišlo je do krvavitve v možganih. Kot je povedala Lucy Smith , nekdanja britanska balerina, je do sinove smrti prišlo zaradi številnih krvavitev v možganih. Najstnik je umrl v spanju, kar je za njegova starša vsaj nekakšna tolažba, saj vesta, da ni trpel.

"Le nekaj dni pred smrtjo je bil z ljubeznijo svojega življenja, z Nethro. Praznovala sta njegov rojstni dan. Hkrati sta se tudi poslavljala, ker je morala ona odpotovati zaradi delovnih obveznosti. Življenje je tako krhko, dragoceno in včasih neverjetno kruto," je še povedala strta mama pokojnega 19-letnika.

Na svojem Instagramu je zapisala: "Z Nickom se vsak dan trudiva, da bi bil Archie ponosen na naju. A to so majhni koraki, polni napora in borb. Svet je povsem drugačen brez njega tu. Eden mojih zadnjih pogovorov z njim je bilo o dogajanju po svetu, o kaosu in nepravičnostih. Pogledal me je s svojimi lepimi velikimi modrimi očmi, stresel glavo in rekel: 'Svet samo potrebuje ljubezen, mama. Tako preprosto je ljubiti.'"