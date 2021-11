19-letni sin Davida Beckhama z izbranko prvič na rdeči preprogi

Mia in Romeo, drugi najstarejši od štirih otrok Victorie Beckham in Davida Beckhama, sta se v javnosti uradno kot par prvič pojavila junija na dogodku v Wimbledonu v Londonu. V zvezo pa sta se spustila leta 2019.

Pred dogodkom je Romeova slavna mati, modna ikona in članica skupine Spice Girls Victoria Beckham , pomagala ublažiti Mijino tremo na rdeči preprogi. "Lažje je, ko se z njo pogovarjam o tem, kar nosim, o barvi nohtov in katera ličila bom izbrala, lepo je imeti ob sebi takšno osebnost," je Reganova povedala za Vogue .

19-letni Romeo je nosil klasično črno obleko v vojaškem slogu, medtem ko je Mia, prav tako stara 19 let, zase izbrala črno obleko brez rokavov in z resicami znamke Proenza Schouler . Svoj videz je dopolnila s črnimi čevlji s peto in rumeno torbico 'clutch' z resicami.

Romeo Beckham in Mia Regan sta v svoji zvezi naredila korak naprej. Zaljubljenca sta kot par prišla na dogodek British Fashion Awards v Londonu in na rdeči preprogi pozirala pred fotografskimi objektivi.

Medtem ko Romeo dosega mejnike v svojem ljubezenskem razmerju, pa njegov starejši brat Brooklyn Beckham že dlje časa upa, da bo kmalu naredil najpomembnejši korak v zvezi in se poročil.

22-letni Brooklyn je pred kratkim dejal, da se namerava naslednje leto poročiti s svojo zaročenko Nicolo Peltz. Zaroka se je sicer zgodila že julija 2020, vendar sta morala poročno slavje preložiti zaradi omejitev za zajezitev covida-19.

"Zaročena sva eno leto, in če ne bi bilo covida, bi bila že poročena. Bilo je nekoliko težko," je bodoči ženin dejal v intervjuju za Hello!. Dodal je, da upa, da se bosta lahko do oltarja sprehodila naslednje leto. Z zaročenko Nicole sicer uživata v svojem "mehurčku" na Beverly Hillsu. Po skupni karanteni v New Yorku sta se preselila na zahodno obalo, medtem ko je bila večina Brooklynove družine med zaprtjem države v Združenem kraljestvu.