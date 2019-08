19-letnica z veliko transformacijo do nominacije za nagrado emmy

Joey King je 19-letna ameriška igralka, ki je do sedaj nastopila v številnih znanih serijah in filmih, kot so Ta nora ljubezen, Vzpon viteza teme, Priklicano zlo in mnogih drugih, največ pozornosti pa je zaradi svoje neverjetne transformacije pritegnila z vlogo v novi seriji The Act. Sprememba je tako velika, da so se številni vprašali, ali gre sploh za isto osebo.

19-letna Joey King je mlada ameriška igralka, ki je do sedaj zaigrala v številnih filmih in serijah, med drugim smo jo lahko videli vTa nora ljubezen, Vzpon viteza teme, Priklicano zlo, Napad na Belo hišo, Dan neodvisnosti: Nova grožnja in drugih, največ pozornosti pa je pritegnila z vlogo v novi seriji The Act, kjer si je zaradi velike vizualne transformacije in kompleksnosti vloge prislužila tudi nominacijo za nagrado emmy. Joey King je presenetila s svojo kameleonsko platjo FOTO: Profimedia Sprememba je celo tako velika, da so številni podvomili, da gre v resnici za isto osebo. Joey se v seriji poslovi od svojih dolgih las in nastopi v vlogi bolnega dekleta, ki ima težaven odnos s svojo pretirano zaščitniško mamo. Slednjo je v seriji upodobila igralka Patricia Arquette. Zaradi kompleksne vloge si je prislužila nominacijo za emmy FOTO: Profimedia Ko je Kingova izvedela, da je za svojo novo vlogo prejela nominacijo za najprestižnejšo televizijsko nagrado, je najprej bruhnila v jok. Dejstvo je, da je s tovrstno vlogo, podobno kot nekatere njene filmske kolegice v preteklosti, storila pomemben korak v svoji karieri in dala vedeti, da lahko nastopi tako v lahkotnih, najstniških vlogah, kot kompleksnih in težkih zgodbah. Že zdaj je zelo priljubljena – zgolj na Instagramu ima več kot 10 milijonov sledilcev, kritiki pa ocenjujejo, da se bo ta številka kmalu močno povečala. V seriji se je Joey poslovila od svojih dolgih las FOTO: Profimedia