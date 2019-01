19-letnik v nekaj letih zaslužil več milijonov

Danes 19-letni James Charles si kot srednješolec pred petimi leti ni predstavljal, da ga bo prav njegov hobi postavil na sam vrh lestnice prepoznavnih spletnih vlogerjev in influencerjev. Čeprav je v svetu 'instagramerjev', 'youtuberjev' in 'twiterašev' postal zelo prepoznaven in vpliven, pa sam še vedno ohranja skromno mnenje o sebi in svojem delu.''Sem zgolj 19-letni fant s čopiči za ličenje,'' pravi.

Najstnik iz kraja Bethlehem v New Yorku je že kot otrok kazal zanimanje za risanje in barvanje, nekoliko kasneje pa je dal vedeti, da rad dela tudi z lasmi in da je nadarjen za ustvarjanje zanimivih in kreativnih pričesk. Na začetku srednje šole je kazal veliko strast do ličil in različnih tehnik ličenja. Ker je rad spremljal svetovno znane lepotne ikone ter delo njihovih vizažistov, je kmalu tudi sam začel eksperimentirati z ličili in leta 2015 na Youtubu ustvaril osebni kanal, prek katerega je začel objavljati posnetke z lepotnimi nasveti in nasveti za različne tehnike ličenja.

Posnetki so v večini primerov nastali v njegovi domači kleti, saj mu je oče tam, potem, ko je prepoznal njegov talent, postavil snemalni studio. Število njegovih oboževalcev je z vsakim objavljenim posnetkom vztrajno naraščalo, leto 2016 pa je bilo zanj neke vrste prelomnica, saj je poleg čedalje večjega števila sledilcev na družbenih omrežjih njegov obraz krasil naslovnico revije CoverGirl. Tako je kot prvi predstavnik moškega spola v zgodovini postal obraz kozmetikeUS CoverGirl. Potem, ko je postal medijsko prepoznaven, je ličil različne zvezdnice, kot so Katy Perry , Kylie Jenner , Kim Kardashian in druge – za Kim in Kylie je dejal, da sta njegovi prijateljici in 'sestri'.

Vse pripadnice ženskega spola načeloma naslavlja s 'sestre' in čeprav je dejal, da ima vsa dekleta zelo rad (ta obenem tvorijo najširšo skupino njegovih sledilk na družbenih omrežjih), je odkrito priznal, da je gej. Dejal je, da je svojo spolno usmerjenost odkril že pri 12 letih, ko je ugotovil, da ga ne privlačijo dekleta, temveč fantje. To je skrival do trenutka, ko so ga z resnico soočili njegovi starši, ki so bili po njegovem priznanju razumevajoči in so ga bodrili, naj v življenju počne tisto, kar ga osrečuje in naj se ne sramuje tega, kar je.

Charles ima danes preko 13 milijonov sledilk in sledilcev – tako na Instagramu, kot na Youtube-u, njegove objave prek Twitterja pa spremljajo približno trije milijoni ljudi. Zanimivo je, da je 19-letnik v resnici izjemno slaboviden, brez kontaktnih leč namreč ne bi videl skoraj ničesar. To je obrnil sebi v prid, saj je bil zaradi slabšega vida od nekdaj vajen delati z močnejšimi odtenki barv: zato se niti pri ličenju ni nikoli zadrževal, temveč je pogumno kombiniral žive odtenke vijolične, modre, zelene in podobno.

Njegova drznost, kreativnost ter priljubljenost so mu med drugim prinesli tudi premoženje v višini vrtoglavih sedem milijonov evrov – njegov 'kozmetični imperij' in premoženje pa bosta, sodeč po njegovi priljubljenosti, še nekaj časa vztrajno naraščala.