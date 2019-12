19. obletnica poroke: Danes praznujeva z otrokoma veličino ljubezni!

Thalia , kraljica latino pop glasbe, talentirana igralka in pevka, ki je prodala 40 milijonov albumov po vsem svetu, uspešna poslovna ženska, kraljica mehiških telenovel – njene telenovele si je ogledalo kar 2 milijardi ljudi v 180 državah po svetu, in Tommy Mottola praznujeta 19 let ljubezni.

"19 let!!! Ampak zdi se, kot da je minilo le nekaj decembrov! Oba sva se skupaj podala v te sanje, polna upov in z veliko ljubezni! Danes praznujeva z otrokoma veličino ljubezni! Kakšna neverjetna pustolovščina! Na zdravje še na eno leto s teboj, Tommy Mottola! Vse najboljše za 19. obletnico moj dragi!!!" je na Instagramu Thalia voščila svojemu možu ter zraven delila video z utrinkov poroke.

Slavna zakonca sta si po poroki uredila življenje v New Yorku, svojo ljubezen pa sta okronala z rojstvom dveh otrok Sabrine in Matthewa. Thalia, ki je zaslovela z vlogami v telenovelah María Mercedes, Marimar in María la del Barrio, ki smo jih videli tudi pri nas, je leta 2013 dobila zvezdo na znamenitem Pločniku slavnih v Hollywoodu in tako postala prva pevka, rojena v Mehiki, ki je dobila znamenito zvezdo na Pločniku slavnih. S tem so se ji uresničile otroške sanje, saj si je že pri sedmih letih želela, da bo nekega dne položila roke na svojo zvezdo.

Njen mož Tommy je med slovesnim govorom povedal, da je pravi srečnež, ker ima ob sebi tako izjemno žensko: ''Leta 1998 sem imel srečo, da sem spoznal Thalio. V zelo kratkem obdobju sem izvedel, da sta dve stvari, o katerih je kot otrok sanjala. Prva je bila poroka v katedrali St. Patrick v New Yorku, kar se ji je uresničilo (smeh) in druga, da bi dobila zvezdo na znamenitem Pločniku slavnih v Hollywoodu. To se dogaja danes. Sanje bodo postale resničnost in jaz sem ta srečnež, ki jih lahko delim s teboj. Čestitke."