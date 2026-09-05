20 let po smrti Steva Irwina sin Robert nadaljuje njegovo poslanstvo

"Oče, tvoja zapuščina bo živela večno," je ob 20. obletnici smrti Steva Irwina na omrežju X zapisal njegov sin Robert in objavil fotografijo, na kateri ga oče kot majhnega dečka drži v naročju.

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Med legendarnim očetom in danes 22-letnim Robertom Irwinom je podobnost težko spregledati. Mladi Avstralec namreč strastno nadaljuje očetovo poslanstvo in pred občinstvom hrani krokodile, nastopa pred televizijskimi kamerami ter z nalezljivim navdušenjem govori o živalih, ki v ljudeh pogosto vzbujajo strah. Trenutno zelo uspešno nastopa v ameriški različici oddaje Zvezde plešejo. "Nikoli si nisem predstavljal, da bo eden največjih načinov, kako lahko širim svoje sporočilo in dosežem novo občinstvo, oddaja Zvezde plešejo," je se je namuznil med gostovanjem eni od pogovornih oddaj.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Robert med obiskom v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Profimedia

Robert med obiskom v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Profimedia

Robert med obiskom v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Profimedia

Robert med obiskom v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Profimedia

Robert med obiskom v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Profimedia









Ob smrti očeta Steva je bil star komaj 2 leti, zato Robert priznava, da ima nanj malo lastnih spominov. "Zame je oče skoraj bolj občutek kot spomin," je letos povedal v pogovoru z Andersonom Cooperjem. Veliko prednost tako vidi v tem, da je bilo njegovo zgodnje otroštvo skoraj v celoti posneto s televizijskimi kamerami. Očeta tako še danes spoznava skozi stare posnetke, fotografije in zgodbe svoje mame Terri.

Steve Irwin in Robert Irwin med hranjenjem krokodila Murraya FOTO: X

Steve Irwin je umrl 4. septembra 2006, star komaj 44 let. Med snemanjem dokumentarnega filma ob avstralski obali ga je med bližnjim srečanjem s skatom njegova bodica zadela v prsni koš. Za seboj je pustil ženo Terri, 8-letno hčer Bindi in takrat 2-letnega sina Roberta.