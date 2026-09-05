20 let po smrti Steva Irwina sin Robert nadaljuje njegovo poslanstvo

"Oče, tvoja zapuščina bo živela večno," je ob 20. obletnici smrti Steva Irwina na omrežju X zapisal njegov sin Robert in objavil fotografijo, na kateri ga oče kot majhnega dečka drži v naročju.
Med legendarnim očetom in danes 22-letnim Robertom Irwinom je podobnost težko spregledati. Mladi Avstralec namreč strastno nadaljuje očetovo poslanstvo in pred občinstvom hrani krokodile, nastopa pred televizijskimi kamerami ter z nalezljivim navdušenjem govori o živalih, ki v ljudeh pogosto vzbujajo strah. Trenutno zelo uspešno nastopa v ameriški različici oddaje Zvezde plešejo. "Nikoli si nisem predstavljal, da bo eden največjih načinov, kako lahko širim svoje sporočilo in dosežem novo občinstvo, oddaja Zvezde plešejo," je se je namuznil med gostovanjem eni od pogovornih oddaj.
Ob smrti očeta Steva je bil star komaj 2 leti, zato Robert priznava, da ima nanj malo lastnih spominov. "Zame je oče skoraj bolj občutek kot spomin," je letos povedal v pogovoru z Andersonom Cooperjem. Veliko prednost tako vidi v tem, da je bilo njegovo zgodnje otroštvo skoraj v celoti posneto s televizijskimi kamerami. Očeta tako še danes spoznava skozi stare posnetke, fotografije in zgodbe svoje mame Terri.
Steve Irwin je umrl 4. septembra 2006, star komaj 44 let. Med snemanjem dokumentarnega filma ob avstralski obali ga je med bližnjim srečanjem s skatom njegova bodica zadela v prsni koš. Za seboj je pustil ženo Terri, 8-letno hčer Bindi in takrat 2-letnega sina Roberta.
Steve Irwin, znan pod vzdevkom 'Lovec na krokodile' (The Crocodile Hunter), je bil avstralski naravovarstvenik, zoolog in televizijska osebnost. Svetovno slavo je dosegel s svojo istoimensko televizijsko serijo, v kateri je z neustrašnim pristopom in nalezljivo energijo gledalce po vsem svetu izobraževal o nevarnih živalih, zlasti krokodilih in kačah. Bil je strasten zagovornik ohranjanja naravnega okolja in divjih živali, s čimer je pomembno prispeval k ozaveščanju javnosti o pomenu biotske raznovrstnosti.
Australia Zoo je znameniti živalski vrt, ki se nahaja v avstralski zvezni državi Queensland. Ustanovila sta ga starša Steva Irwina, sam pa ga je skupaj s svojo ženo Terri razvil v eno najbolj prepoznavnih ustanov za zaščito živali na svetu. Živalski vrt danes deluje kot središče za izobraževanje o divjih živalih, rehabilitacijski center za poškodovane avtohtone vrste in pomembna turistična atrakcija, ki nadaljuje Irwinovo vizijo sobivanja ljudi in narave.
Skati so morske ribe, ki imajo na repu eno ali več ostrih, nazobčanih bodic, ki vsebujejo strup. Te bodice uporabljajo izključno za obrambo, ko se počutijo ogrožene. Čeprav so napadi na ljudi izjemno redki in se običajno zgodijo le, če človek stopi na skata ali ga nehote stisne v kot, lahko vbodi povzročijo hude bolečine in resne poškodbe tkiva. V primeru Steva Irwina je bila nesreča usodna zaradi izjemno nesrečnega naključja, saj je bodica zadela neposredno v predel srca.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.