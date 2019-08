Čigava je roka na plakatu filma Lepota po ameriško?

20 let stara skrivnost o legendarnem reklamnem plakatu filma Lepota po ameriško je razkrita in oboževalci filma so navdušeni.

Ameriška igralka Christina Hendricks, trenutno najbolj znana po vlogi v seriji Good Girls, je pred nekaj dnevi na Instagramu razkrila: "Zanimivo dejstvo ... Včasih sem bila manekenka in včasih tudi model za roke ... To je moja roka in trebuh neke druge manekenke." Dodala pa je še, da je ponosna, da je lahko bila del filma, čeprav v tako majhnem obsegu.