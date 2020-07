20-letna Ella Travolta se je z ganljivim zapisom poklonila pokojni mami

Potem ko je svet pretresla novica o smrti Kelly Preston, 57-letne igralke in žene Johna Travolte, se je na družbenih omrežjih oglasila tudi njena hčerka, 20-letna Ella Travolta. Ta se je mami poklonila z ganljivim zapisom, v katerem se ji je med drugim zahvalila za vse, kar je storila zanjo.

icon-expand Kelly Preston je umrla za rakom na dojkah. FOTO: Profimedia

20-letna Ella Travolta, hčerka pokojne Kelly Preston in Johna Travolte, je na Instagramu objavila fotografijo svoje mame, ki je po dveh letih izgubila bitko z rakom na dojkah. Ob tem je zapisala: "Nikoli še nisem srečala nikogar, ki bi bil tako pogumen, močan, lep in ljubeč kot ti. Kdor je imel to srečo, da te je poznal ali da je bil kdaj v tvoji bližini, se bo strinjal z menoj, da si bila kot žarek, ki nikoli ni prenehal sijati, in zaradi tega so se vsi okoli tebe v hipu počutili srečno. Hvala, ker si bila vedno tukaj zame ne glede na vse. Hvala za tvojo ljubezen. Hvala za pomoč in hvala, ker je ta svet zaradi tebe postal boljši. Življenje si naredila tako lepo in vem, da boš to nadaljevala. Tako zelo te imam rada, mama."

Žalostno novico o Kellyjini smrti je potrdil njen mož, 66-letni John Travolta, ki je svoje sledilce in oboževalce prosil za razumevanje v tem težkem obdobju. Poleg Elle imata zakonca še 9-letnega sina Benjamina. Leta 2009 je družino pretresla huda tragedija, ki se je zgodila med počitnikovanjem na Bahamih. Njun nesrečni 16-letni Jett je v kopalnici zaradi kawasakijevega sindroma doživel napad, padel v nezavest in z glavo udaril ob kopalno kad ter umrl. Kelly Preston se je rodila 13. oktobra 1962 v Honolulu, na Havajih. Na univerzi University of Southern California je študirala igro, njena prva večja filmska vloga po poročanju portala People pa je bila v romantični komediji Mischief. Sledile so vloge v filmihTwins (1988), Jerry Maguire (1996)inFor Love of the Game (Za ljubezen do igre), v katerem je leta 1999 zaigrala ob Kevinu Costnerju. Kot gostujoča igralka pa se je pojavila v televizijskih serijah, kot so Medium, CSI: Cyberin Joey.

Maja lani se je Kelly oglasila na Instagramu, potem ko je svojo hčerko videla promovirati film The Poison Rose, v katerem je tudi zaigrala. Z občudovanjem in ponosom ji je takrat namenila nekaj prečudovitih besed. "Čutim strahospoštovanje do svoje izjemne hčerke. Pravkar sem si ogledala vse njene intervjuje iz preteklega tedna, ko je promovirala film The Poison Rose, in je v "družinski biznis" skočila, kot da je naravni talent. Ostala sem brez besed, kako samozavestna, elegantna, ljubka, čudovita (mislim, da v angleškem jeziku dejansko ni dovolj pridevnikov, s katerimi bi lahko pravilno izrazila, kako odlično se je držala) ... Presegla je vsa pričakovanja, zelo sem ponosna nanjo in na vse njene dosežke, najbolj pa sem ponosna in počaščena, da je moja hčerka."