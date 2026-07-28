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Tuja scena

20-letna Suri tudi uradno pretrgala vezi s slavnim očetom

Pensilvanija, 28. 07. 2026 09.59 pred 47 minutami 1 min branja 9

Avtor:
E.M.
Tom Cruise, Suri Noelle

Nekoč Suri Cruise, sedaj pa tudi uradno Suri Noelle. Hčerka zvezdnika Toma Cruisa je spremenila ime in se odpovedala priimku slavnega očeta, s katerim večino svojega življenja ni imela stikov. S spremembo priimka se je poklonila mami Katie Holmes, katere srednje ime je prav Noelle.

20-letna Suri, edinka igralke Katie Holmes in hollywoodskega zvezdnika Toma Cruisa, je uradno prekinila stike s svojim odtujenim očetom. Javno dostopni podatki razkrivajo, da se je Suri, ki trenutno živi in študira v Pensilvaniji, za volitve registrirala pod imenom Suri Noelle. Sodišče v Pensilvaniji je za ameriški portal PageSix potrdilo, da se morajo prebivalci za glasovanje registrirati z uporabo svojega uradnega imena.

Suri Cruise in Katie Holmes na setu filma Happy Hours.
Suri Cruise in Katie Holmes na setu filma Happy Hours.
FOTO: Profimedia

Mlada nadobudna igralka z očetom večino svojega življenja ni imela odnosa. Spomnimo, Katie in Tom sta prvorojenko povila leta 2006 in se leto kasneje tudi poročila. Njun zakon se je končal leta 2012, polno skrbništvo nad hčerko pa je prejela Holmes. Od takrat dalje se je tudi odnos med očetom in hčerko ohladil.

Da ne želi biti povezana s Tomom Cruisom, je Suri dala jasno vedeti že ob zaključku srednje šole, ko je bila v uradni brošuri podpisana kot Suri Noelle. S spremembo priimka v Noelle se je poklonila mami Katie, katere srednje ime je prav Noelle.

Tom Cruise se na uradno menjavo hčerinega imena še ni javno odzval.

Razlagalnik

Tom Cruise je eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev ter producentov v zadnjih štirih desetletjih. Zaslovel je v 80. letih prejšnjega stoletja z vlogami v filmih, kot sta 'Top Gun' in 'Rain Man'. Znan je po tem, da v svojih akcijskih filmih, zlasti v franšizi 'Misija: Nemogoče', pogosto sam izvaja zahtevne kaskaderske podvige, kar mu je prineslo sloves predanega in neustrašnega filmskega ustvarjalca.

Sprememba imena v ZDA je pravni postopek, ki ga urejajo zakoni posameznih zveznih držav. Oseba mora običajno vložiti peticijo na pristojno sodišče, kjer mora navesti utemeljene razloge za spremembo. Po odobritvi sodnika se izda sodna odredba, ki posamezniku omogoča, da uradno spremeni svoje ime na vseh osebnih dokumentih, kot so rojstni list, potni list in vozniško dovoljenje, ter v uradnih registrih, vključno z volilnimi seznami.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI9

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bandit1
28. 07. 2026 10.47
Ko bo zmanjkalo žepnine ga bo pa tožila?
Odgovori
0 0
luckyss.1
28. 07. 2026 10.44
Suri ni od Tom Cruisa. Ampak oče je igralec Gary Busey.
Odgovori
0 0
Houdre
28. 07. 2026 10.34
Pisuni…Suri,edina igralka Katie in Toma?Ali mogoce edina hči?
Odgovori
+1
1 0
osservatore
28. 07. 2026 10.26
Tega scientološkega bebčka je načevljala že vsa familija.
Odgovori
-1
0 1
JoniBravo
28. 07. 2026 10.25
Tako kot vse mame je tudi njena zrihtala, da se je po zgledu nje čim bolj oddaljila od bivšega.
Odgovori
-1
1 2
Jonikus
28. 07. 2026 10.10
V primeru Suri si Tom vsekakor ne zasluži imena oče, prej darovalec... taakooo zaljubljen in zaščitniški je bil prvih 6 let...potem pa kaj? S prekinitvijo odnosa z njeno mamo mu je padla skala na glavo in "pozabil" na čustva in potrebe lastne hčere? fuj!
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+3
3 0
Amor Fati
28. 07. 2026 10.09
Tom je dobil informacijo, da Suri sploh ni njegova, ampak od nekoga drugega, in se glede tega soočil s Katie. Katie mu je po hudem prepiru vendarle priznala, da je imela kratko ljubezensko afero z Joshom Hartnettom, medtem, ko je bila skupaj z njim, ampak, da je Suri vseeno njegova. Tom ji tudi zaradi Scientologije ni verjel, in se popolnoma odtujil od lastne hčerke. Katie je to izkoristila, da so jo Scientologi pustili pri miru. To je vsa zgodba. Tom sploh noče videti Suri, ker trmasto verjame, da ni njegova hči. No zdej je Katie vsaj srečna z nekdanjim soigralcem iz Simpatij, ki se je odlično ujel s Tomovo hčerko.
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+1
1 0
osservatore
28. 07. 2026 10.27
@amor. Za tovrstne dokaze namesto nakladanja obstaja analiza DNK-ja.
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
28. 07. 2026 10.33
Res je. Obstaja. Ampak zanj je bilo tudi zaradi vpliva scientologije vsega konec, ko je izvedel, da ga je prevarala.
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0 0
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