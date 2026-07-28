20-letna Suri tudi uradno pretrgala vezi s slavnim očetom

20-letna Suri , edinka igralke Katie Holmes in hollywoodskega zvezdnika Toma Cruisa , je uradno prekinila stike s svojim odtujenim očetom. Javno dostopni podatki razkrivajo, da se je Suri, ki trenutno živi in študira v Pensilvaniji, za volitve registrirala pod imenom Suri Noelle. Sodišče v Pensilvaniji je za ameriški portal PageSix potrdilo, da se morajo prebivalci za glasovanje registrirati z uporabo svojega uradnega imena.

Mlada nadobudna igralka z očetom večino svojega življenja ni imela odnosa. Spomnimo, Katie in Tom sta prvorojenko povila leta 2006 in se leto kasneje tudi poročila. Njun zakon se je končal leta 2012, polno skrbništvo nad hčerko pa je prejela Holmes. Od takrat dalje se je tudi odnos med očetom in hčerko ohladil.

Da ne želi biti povezana s Tomom Cruisom, je Suri dala jasno vedeti že ob zaključku srednje šole, ko je bila v uradni brošuri podpisana kot Suri Noelle. S spremembo priimka v Noelle se je poklonila mami Katie, katere srednje ime je prav Noelle.

Tom Cruise se na uradno menjavo hčerinega imena še ni javno odzval.