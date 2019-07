20-letni igralec umrl v spanju

Tragično novico je sporočil njegov predstavnik za javnost, ki je povedal, da je umrl med spanjem. "S težkim srcem sporočamo, da je danes zjutraj umrl Cameron," je povedal njegov predstavnik."Umrl je v spanju zaradi epileptičnega napada, ki je posledica njegovega zdravstvenega stanja."

Družinske člane je dogodek močno prizadel. "Filmski svet je ostal brez mladega talenta, ampak verjamem, da bo njegov duh živel v mislih vseh, ki so ga poznali in imeli radi. Vsi v družini imamo zlomljena srca in prosimo za sočutje ob izgubi našega sina in brata," sporočajo družinski člani pokojnega.

Svoje sožalje so izrekli tudi iz produkcije."Cameron Boyce je od mladih let sanjal, da bo svoje izjemne umetniške talente delil s svetom," so sporočili iz Disneyja."Bil je izjemno nadarjen igralec, skrben, predvsem pa ljubeč in predan sin, brat, vnuk in prijatelj. Iskrene sožalje njegovi družini in sodelavcem."

Filmski veteran pri 19 letih

Boyce se je rodil v Los Angelesu in oboževalcem se je prikupil z vlogami v Disneyjevih filmih."Njegova strast se je začela v plesnem studiju, nato pa se je posvetil snemanju oddaj in filmov," pravijo producenti. "Pri 19 letih je postal že veteran v na filmski sceni."

Med drugim je igral tudi v trilerju Odsev in akcijskemu filmu Na muhi skupaj s Shiajem LaBeoufom.

Sožalje so izrekle številne zvezde in njegovi oboževalci

Poleg igralca Masona Cooka, koreografa Kennyja Ortego in lepotnega guruja Jamesa Charlesaje svoje sožalje izrekel tudi Adam Sandler: "Premlad, tako prijazen in zabaven. Eden od najbolj prijetnih, nadarjenih in prizemljenih otrok na svetu. Oboževal sem ga. Vedno ga je skrbelo za njegovo družino in za celoten svet. Hvala ti, Cameron, za vse, kar si nam dal. Toliko stvari je še bilo pred tabo. Vsi imamo zlomljena srca. Tvoji družini izražam iskrene sožalje."