20-letnica o pogovoru z Perryjem: Vprašal me je, če je enakih let kot moj oče

"Veliko ljudi me je označilo za nesramno, ker sem to objavila, zaradi česar sem se slabo počutila, a hkrati vem, da je prav, da pokažem, kako veliko moških v Hollywoodu izkorišča svoj zvezdniški status v odnosih z mladimi dekleti. Mislim, da bi morali biti ljudje na to bolj pozorni," je za Page Six povedala 20-letna Kate Haralson , ki je na svoj Tik Tok objavila video, v katerem je dokazala, da se je preko videoklica pogovarjala z Matthewjem Perryjem , igralcem, ki ga najbolje poznamo po vlogi Chandlerja v seriji Prijatelji.

Kate je povedala, da je bila v času videoklica stara 19 let in da sta se z Matthewjem spoznala preko elitne aplikacije za zmenkarije, na katerih so prijavljeni tudi svetovno znani zvezdniki. Kmalu po tem, ko sta se na aplikaciji Raya z igralcem povezala, je 51-letnik predlagal videoklic. 20-letnica je dodala, da se je že prej kdaj povezala s kakšnim drugim zvezdnikom, a da z njimi ni govorila.

Ko sta se pogovarjala, je Perry predlagal, da se igrala igrico'20 vprašanj', kjer eden drugega izprašujeta najrazličnejše stvari in se preko odgovorov bolje spoznata. Povedala je, da vprašanja niso bila spolne narave in da se ji ni zdelo, kot da jo igralec nadleguje, vseeno pa se ni počutila najbolj lagodno. Predvsem ji je bilo nelagodno, ker je igralec vedel, da je stara le 19 let in se ji je zdelo, da ga to ne moti. "Mislim, da ga moja leta niso motila. Malo je bilo vseeno čudno, saj sem klepetala z nekom, ki je enako star kot moj oče, sploh ker je vedel, kako mlada sem."

Na neki točki se je očitno tudi Matt tega zavedel, saj jo je vprašal, če je enako star kot njen oče. "Bilo je čudno,"je dodala Kate in povedala, da je igralcu odgovorila, da je le kakšno leto starejši od njenega očeta in da sta se temu nasmejala ter nadaljevala pogovor.

"Iskreno, nikoli nisem imela namenom tega objaviti, potem pa se mi je zdelo, da bi znala biti zabavna oddaja. A se je zadeva razširila kot požar in video ima res veliko ogledov." Dodala je, da jo je navdušila druga uporabnicaTik Toka, ki je pred dnevi objavila video, ki ji ga je poslalBen Affleck.

"Ko nekaj objaviš moraš vedeti, da ti bo nekaj ljudi stalo ob strani, nekaj pa se jih bo zarotilo proti tebi. Očitno je, da bo veliko ljudi stopilo na njegovo stran in branilo njega, saj je svetovno znana oseba in to je okej."

Kate je sicer video odstranila po manj kot 24 urah, saj je priznala, da se ni počutila najbolje, da je to naredila Matthewju. Povedala je, da se nikoli nista spoznala, da pa jo je Perry povabil:"Rekel mi je, da se lahko testiram za koronavirus in kdaj pridem na obisk." A je dodala, da sama ni bila zainteresirana za kakršen koli odnos med njima."Javila sem se na klic bolj za šalo kot zares. Tega nisem jemala kot nekaj resnega ali karkoli. Bilo je bolj nedolžno kot bi lahko bilo s kom drugim, še vseeno pa mislim, da ni okej, da se starejši moški zanimajo za toliko mlajša dekleta in da jih izkoriščajo, ker so oni slavni."

Tiskovni predsatavnik igralca zadeve za Page Sixni želel komentirati.