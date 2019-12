21-letni raper umrl kmalu po srčnem zastoju

21-letni raper Jarad A. Higgins , znan pod umetniškim imenom Juice WRLD , je umrl na mednarodnem letališču Midway v Chicagu. Tiskovni predstavnik gasilske enote Chicago, Larry Langford , je dejal, da je moški doživel srčni zastoj. Predstavniki čikaške policijske enote so za BBC sporočili, da je reševalna služba Higginsa kmalu po srčnem zastoju odpeljala v bližnjo bolnišnico, kjer je umrl. Z medicinskega urada so za CBS News podali uradno izjavo, da je bil Higgins 8. decembra ob 15.14 v medicinskem centru Advocate Christ v Oak Lawn v Illinoisu razglašen za mrtvega, njegovo truplo pa so šest ur kasneje odpeljali na obdukcijo. Podrobnosti vzroka in okoliščin njegove smrti še vedno preiskujejo, so pa dodali, da za zdaj ne izključujejo možnosti nastopa smrti zaradi zlorabe drog.

Po smrti mladega glasbenika, ki je zaslovel s skladbo Lucid Dreams, so se na družbenih omrežjih oglasili številni zvezdniki, ki so med drugim zapisali, da je bil Higgins ''sladka duša'' in ''mlada legenda''.

Juice WRLD se je rodil leta 1998 v Illinoisu (Chicago), odraščal pa je z mamo samohranilko. Slednjo so tuji mediji opisali kot žensko, ki je veljala za precej konzervativno in verno, sinu pa naj bi prepovedala poslušanje hip hopa in rapa. Ko je Higgins začel obiskovati srednjo šolo, je kljub materinem neodobravanju zaplaval v svet rapa. Preboj je doživel leta 2018, ko je izdal skladbi All Girls Are The Same in Lucid Dreams, ki sta hitro pristali na samem vrhu Billboardove glasbene lestvice Billboard Hot 100. Takrat je obenem pritegnil pozornost številnih svetovno znanih glasbenih izvajalcev. V začetku leta 2018 je podpisal pogodbo z glasbeno založbo Interskope, ki naj bi bila, po poročanju BBC, vredna približno 2,7 milijona evrov. Na vrhu Billboardove lestvice je znova pristal v letošnjem letu, ko je izdal svoj drugi album z naslovom Death Race for Love. V eni od novih skladb govori o življenjih glasbenih izvajalcev, v besedilu pa piše ''vse legende umrejo.''