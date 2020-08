22 let ljubezni za Adama Sandlerja in njegovo ženo

Slavni igralec je na Instagramu v čast njuni zavidljivi obletnici zveze zapisal: " Pred 22 leti sva se pogledala v oči in se globoko zaljubila. Veselim se naslednjih 22 let s tabo, mlada dama. Ljubim te, moja punca za vedno. " Zraven pa je objavil njuno staro fotografijo, nato pa še kolaž fotografij iz fotografske kabine, na katerih se poljubljata in ljubeče spakujeta.

53-letni Adam Sandler in 45-letna Jackie sta očitno našla recept za uspešen zakon. Zvezdnika letos praznujeta 22 let ljubezni, poročena pa sta že 17 let.

Za to zavidljivo obletnico so jima čestitale številne Adamove soigralke. "Vidva sta najboljši par in oba imam zelo rada. In vajini dekleti!!!" je igralčevo objavo komentirala Drew Barrymore, ki se je z njim romantično zapletla v kar treh filmih, in sicer Poročiva se (The Wedding Singer, 1998), 50 prvih poljubov (50 First Dates, 2004) in Pa ne že spet ti (Blended 2014).

53-letna mehiška igralka Salma Hayek, ki je v filmu Odrasli (Grown Ups)igrala Sandlerjevo ženo, je zapisala:"Čestitke! Res si srečen moški."Brooklyn Decker, ki se je z Adamom ljubezensko zapletla v filmuMoja neprava žena (Just Go With It), pa je komentirala: "Ona je res izjemna ženska. Naj ta vajina čudovita ljubezen traja večno. Rada vaju imam. Dobro to počneta. Čestitke!!!"

Adam Sandler in Jackie sta se poročila 2003, skupaj pa imata dve hčerki, 13-letnoSadie in 11-letno Sunny. Zakonca drug drugega podpirata pri projektih. Adam je nedavno priznal, da ga je prav žena spodbudila, da je vzel vlogo v filmu Neobrušeni diamanti (Uncut Gems), za katero mu je celo pomagala vaditi tekst. Kritiki pa so mu prav zaradi te vloge celo pripisovali nominacijo za oskarja.