22-letna hči Cindy Crawford se ni zavedala, kakšna modna ikona je njena mama

Kaia Gerber ni edini otrok uspešnih staršev, ki se ne zaveda, kako so njeni straši vplivali na področje, na katerem so delovali pred njenim rojstvom. 22-letna manekenka je tako šele lani ugotovila, da je njena mati Cindy Crawford ena od ikoničnih manekenk, ki je vplivala na modno industrijo in generacije mladih, ki so ji sledile.

"Nisem se zavedala. Vedela sem, da si bila znana, a kako ikonična si bila, tega nisem razumela, ko sem bila mlajša," se je spominjala svojih besed, ki jih je izrekla svoji mami. "Pozneje sem do nje čutila to, kar čutimo do zvezdnikov," je še priznala 22-letnica, ki si je ogledala dokumentarno serijo, v kateri so poleg njene mame nastopile še Naomi Campbell, Linda Evangelista in Christy Turlington, štiri supermanekenke 90. let.

V seriji so podrobno opisali vzpone in padce njihovih karier, vključno z neprijetnim trenutkom, ko je Oprah Winfrey rekla takrat 20-letni Crawfordovi, naj vstane, da bi si občinstvo lahko ogledalo njeno telo. Gerberjeva, ki je presenetljivo podobna svoji materi, je opozorila, da ji je ogled oddaje odprl oči za vse stiske, s katerimi se je spoprijela njena mati, da bi si zagotovila življenje, kot zdaj živi ona in njena družina.