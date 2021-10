22-letna hči Paula Walkerja se je poročila, oddal jo je Vin Diesel

"Poročena sva," je 22-letna Meadow Walker na Instagramu zapisala ob objavljeni videoposnetek svoje poroke in razkrila, da se je po dvomesečni zaroki poročila z Louisom Thornton-Allanom .

Zaljubljeni ženin je nekaj utrinkov s poroke delil tudi na svojem profilu, kjer je jasno izrazil svoja čustva do srčne izbranke z zapisom: " Ljubim te."

Nevesto je do oltarja pospremil nevestin boter Vin Diesel, ki je bil zelo dober prijatelj njenega očeta in njegov soigralec v izjemno uspešni filmski franšizi Hitri in drzni. Na poročni slovesnosti, ki je potekala v Dominikanski republiki, je bila prisotna tudi Dieselova soigralka Jordana Brewster, ki jo lahko vidimo na črno-belem posnetku, ko objema nevesto.