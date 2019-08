Umrla 22-letna Kennedyjeva vnukinja

Vnukinja Roberta F. Kennedyja Saoirse Kennedy Hill je umrla v četrtek popoldne na posestvu Kennedyjevih v mestu Hyannis Port. Preiskava poteka, a po poročanju portala New York Times se je predozirala. Stara je bila 22 let.

"Naša srca so strta zaradi izgube naše ljubljene Saoirse. Njeno življenje je bilo zapolnjeno z upanjem, obljubo in ljubeznijo. Skrbela je za prijatelje in družino, še posebej za mamo Courtney, očeta Paula, mačeho Stephanie in babico Ethel, ki je povedala: 'Svet je danes malo manj lep.' Naša življenja je olepšala s svojo ljubeznijo, kančki smeha in s svojim velikodušnim duhom. Saoirse se je borila za človekove pravice in obstoj žensk. Našla je veselje v prostovoljnem delu, delala je zdomačimi skupnostmi za gradnjo šol v Mehiki. Radi jo bomo imeli in za vedno jo bomo pogrešali," so njeni družinski člani zapisali v izjavi.

Saoirse, ki je del otroštva preživela na Irskem, je bila študentka na univerzi Boston College v Massachusettsu in hčerka Paula Hilla in Courtney Kennedy, ki sta se ločila leta 2006.Courtney je hčerka Roberta Kennedyja inEthel Kennedy.