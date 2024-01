22-letni ameriški raper pričakuje otroke s petimi različnimi ženskami

Da Bonnie B, Kay Merie, Jylene Vila, Iyanla Kalifa Galletti in Lizzy Ashleigh pričakujejo otroke, katerih oče je omenjen mladenič, je s TikTok posnetkom razkrila Lizzy. Kot je razvidno s posnetka, je zvezdnik za vse svoje bodoče mamice organiziral skupinsko zabavo pred prihodom dojenčka oziroma baby shower. "Poglej to čudovito družino. Radi imamo očeta naših otrok in to jim ne bo uničilo življenja. Naše družine so sprejele situacijo," je ob tem dejala 29-letnica in s tem razkrila, da so se dekleta med seboj spoznala in da se družijo.