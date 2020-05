22. obletnico poroke proslavila tako, kot se spodobi

Cindy Crawford je na Instagramu objavila svojo poročno fotografijo iz leta 1998, na kateri se nevesta in ženin sladkata s poročno torto. Zraven je možuRandu Gerberju čestitala za njuno obletnico poroke.

"Čestitke za obletnico, Rande! Pred 22 leti sva šla na Bahame z družino in prijatelji, da sva proslavila najin izrečeni DA. Ljubim te in ljubim življenje, ki ga imava skupaj. Hvala, ker z mano počneš to, čemur pravimo življenje— ne bi si mogla predstavljati, da bi to počela s kom drugim. Še na mnogo let!" je svoja čustva izlila 54-letna manekenka.