Na Pitbullovem koncertu več kot 22 tisoč 'plešastih' oboževalcev

Pitbull in njegova legija oboževalcev so na festivalu BST Hyde Park postavili Guinnessov svetovni rekord za največje število ljudi, ki so se na enem mestu zbrali z umetnimi plešami na glavi. Raper in pevec, znan pod vzdevkom Mr. Worldwide, je v zadnjih letih s svojim videzom navdušil oboževalce po vsem svetu, ki so začeli na njegove koncerte prihajati oblečeni v njegov prepoznavni slog, elegantne obleke, sončna očala, seveda pa ne smejo pozabiti na umetno plešo. Tokrat jih je preoblečenih v svojega idola prišlo kar 22.141.

Vsi, ki so želeli biti del rekorda, so se na prizorišču v londonskem Hyde Parku zbrali že pred koncertom, kjer so jih uradno prešteli zaradi poskusa postavitve rekorda. Pitbull je dosežek označil za "blagoslov" in priznal, da mu je v veliko čast. "Kdo bi si mislil, da bo lahko sin kubanskih priseljencev v Londonu podiral in postavljal Guinnessove svetovne rekorde," je novinarjem po poročanju BBC-ja povedal v Miamiju rojen Američan, čigar pravo ime je Armando Christian Pérez Ob tem se je zahvalil svojim oboževalcem za njihovo podporo in poudaril, da so prav oni njegova največja prioriteta.