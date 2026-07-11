Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Na Pitbullovem koncertu več kot 22 tisoč 'plešastih' oboževalcev

London, 11. 07. 2026 16.30 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Pitbull koncert

Raper Pitbull je v Londonu poskrbel za nepozaben prizor, ko se je v Hyde Parku zbralo 22.141 oboževalcev, ki so nosili umetne pleše. S tem so uradno podrli Guinnessov svetovni rekord in izkazali posebno podporo svojemu glasbenemu idolu.

Pitbull in njegova legija oboževalcev so na festivalu BST Hyde Park postavili Guinnessov svetovni rekord za največje število ljudi, ki so se na enem mestu zbrali z umetnimi plešami na glavi. Raper in pevec, znan pod vzdevkom Mr. Worldwide, je v zadnjih letih s svojim videzom navdušil oboževalce po vsem svetu, ki so začeli na njegove koncerte prihajati oblečeni v njegov prepoznavni slog, elegantne obleke, sončna očala, seveda pa ne smejo pozabiti na umetno plešo. Tokrat jih je preoblečenih v svojega idola prišlo kar 22.141.

Pitbull navdušen nad dosežkom svojih oboževalcev.
Pitbull navdušen nad dosežkom svojih oboževalcev.
FOTO: Profimedia

Vsi, ki so želeli biti del rekorda, so se na prizorišču v londonskem Hyde Parku zbrali že pred koncertom, kjer so jih uradno prešteli zaradi poskusa postavitve rekorda. Pitbull je dosežek označil za "blagoslov" in priznal, da mu je v veliko čast. "Kdo bi si mislil, da bo lahko sin kubanskih priseljencev v Londonu podiral in postavljal Guinnessove svetovne rekorde," je novinarjem po poročanju BBC-ja povedal v Miamiju rojen Američan, čigar pravo ime je Armando Christian Pérez Ob tem se je zahvalil svojim oboževalcem za njihovo podporo in poudaril, da so prav oni njegova največja prioriteta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Pitbull Guinnessov rekord koncert dosežek oboževalci

Na stotine staršev v Peruju otroke poimenovalo po Haalandu

24ur.com Thompsonov svetovni rekord: na koncert v Zagrebu 282.000 ljudi
Zadovoljna.si Fehtarji: 'Publika čuti, da se na odru zabavamo'
24ur.com Drug drugemu sneli kapo: navijači novemu rekorderju, Domen njim
24ur.com Leteči Gruzijci navdušili občinstvo v prestolnici
24ur.com Slovensko občinstvo podrlo rekord v glasnosti
Moskisvet.com Narodnozabavni glasbenik se je zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov
24ur.com Kako je slovenski kraj z 800 prebivalci postal rekorder
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Leto dni po tragični izgubi sina je znova noseča
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
zadovoljna
Portal
Konec ljubezni: ločitev slavnega para po treh letih zakona
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Znana Slovenka rodila – ime njenega sina je presenetilo mnoge
Znana Slovenka rodila – ime njenega sina je presenetilo mnoge
vizita
Portal
Kdaj je bolečina na desni strani trebuha znak za alarm?
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
cekin
Portal
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
moskisvet
Portal
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
dominvrt
Portal
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
okusno
Portal
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804