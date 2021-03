23-letna Bella Thorne je zaročena

Zvezdnica serije Famous in Love je januarja delila fotografijo svojega izbranca ter zraven dodala simbole poročnih prstanov. Ob tem je napisala, da kmalu prihaja pomembna novica in da jo to zelo osrečuje.

Bello in Benjamina so prvič opazili skupaj v javnosti aprila 2019, le nekaj dni po tem, ko je objavila, da se je razšla z glasbenikom Modom Sunom, s katerim je bila v odprtem razmerju skupaj z YouTuberko Tano Mongeau.

Kasneje, natančneje junija 2019, sta zaljubljenca Bella in Benjamin svojo zvezo uradno obelodanila tudi na družbenih omrežjih. Septembra pa sta se skupaj pojavila na rdeči preprogi Oldenburgškega filmskega festivala v Nemčiji, kjer je premierno predstavila film Her and Him,ki ga je režirala sama. Za 23-letno Američanko je bil to tudi prvi režijski debut.