24-letna hči Snoop Dogga doživela kap

"Začela sem jokati, ko so mi povedali," je zapisala, pozneje pa delila še eno objavo, v kateri je čez svojo fotografijo dodala besedilo, v katerem je izpostavila, da ima šele 24 let. "Kaj sem naredila v svoji preteklosti, da sem si zaslužila vse to?" je še zapisala.

Broadusova, ki ima več kot 650.000 sledilcev na Instagramu, je tudi izvršna direktorica znamke ličil Choc Factory Co. Je eden od treh otrok, ki jih njen oče, ameriški reper, čigar pravo ime je Calvin Cordozar Broadus Jr., deli z ženo Shante. Par ima tudi dva sinova, 29-letnega Cordea in 26-letnega Cordella.

Snoop Dogg je zaslovel po uspehu svojega debitantskega albuma Doggystyle leta 1993 in izdal več uspešnic, vključno z Gin And Juice in Drop It Like It's Hot. Igral je tudi v nizu filmov, kot sta priredba Starsky & Hutch iz leta 2004 in drama o odraščanju Baby Boy.