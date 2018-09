'25-krat se je zabodel, štirikrat se je poskušal ubiti'

Britanski glasbenik George Michael je preminil leta 2016 – po začetnih špekulacijah, da je umrl zaradi predoziranja z drogami, je mrliški oglednik zaključil, da je pevec umrl naravne smrti. Letos bi praznoval svoj 55. rojstni dan George je bil dolgo v razmerju z libanonskim modelom Fadijem Fawazom, ravno slednji pa je bil tisti, ki ga je našel mrtvega.

Fadi je bil po Georgeovi smrti za kratek čas pridržan, saj policisti na začetku preiskave niso izključili njegove vpletenosti v pevčevo nenadno smrt – a se je kasneje izkazalo, da je George preminil zaradi oslabljenega delovanja srca in hudih poškodb jeter.

Model je po Georgeovi smrti spregovoril o tem, kakšen človek je bil Michael in kakšno je bilo njegovo psihično stanje: ''Ko sva se spoznala, je bil še vedno v razmerju ... Na začetku je šlo samo za seks, kasneje pa me je povabil ven. Želel je, da nadgradiva najino razmerje, a tega nisem želel storiti, dokler je bil še vedno z nekom drugim ... Jemal je tudi droge, kar me je izredno motilo. Rekel sem mu, naj preneha s tem in za nekaj časa je bilo videti, da so se stvari spremenile, no kasneje sem ga zalotil v sobi s kokainom in vsem ostalim ...''

Fawaz je razkril, da je George večkrat razmišljal o tem, da bi si odvzel življenje: ''Tako močno si je želel umreti ... Ko je bil na odvajanju, se je zabodel 25-krat. Štirikrat se je poskusil ubiti ... O končanju svojega življenja je govoril tudi na glas in takrat je deloval me je spreletaval srh. Mislim, da se je za Georgea življenje ustavilo, še preden je v resnici umrl.''