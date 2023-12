25-letna hči pokojnega Paula Walkerja se po dveh letih ločuje

Meadow Walker je na družbenem omrežju Instagram naznanila ločitev od Louisa Thorntona-Allana . Zapisala je: "Po treh čudovitih letih (poročena sta bila dve leti in dva meseca, op. a.) zakona sva se dogovorila, da se sporazumno ločiva. To je resnično enotna odločitev in iskreno upava, da lahko vsi spoštujejo najine želje glede zasebnosti. Ohranjava medsebojno ljubezen in spoštovanje drug drugega in še naprej se bova podpirala."

Par se je poročil na plaži v Dominikanski republiki oktobra 2021. Meadow Walker, ki je hči pokojnega zvezdnika franšize Hitri in drzni, je takrat do oltarja pospremil njen boter in očetov soigralec Vin Diesel.

Paul Walker je v 41. letu starosti umrl v prometni nesreči novembra 2013.

Meadow je maja v pogovoru za tuj medij dejala, da ima deset let po očetovi smrti z njim še vedno posebno vez. Kadar ji je v življenju težko, namreč pomisli na dve številki, ki sta bili najljubši številki njenega očeta, kar ji pomaga prebroditi težave. "To sta številki štiri in sedem – najljubši številki mojega očeta. Prisežem, vedno, ko sem v dvomih ali se s kom prepiram ali kaj podobnega, se mi prikažeta številki štiri in sedem. Vedno vem, da je to on."