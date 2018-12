25. rojstni dan praznovala s poroko

''Sem soproga do konca življenja! Najboljši rojstni dan doslej!!! Hvala vsem, ki ste mi pomagali, da se je to uresničilo. Daryl, ljubim te za vedno,'' je novopečena nevesta Meghan zapisala na Instagramu, zraven pa objavila njuno poročno fotografijo. Enako fotografijo je na svojem profilu na Instagramu objavil tudi njen mož, ki je zapisal: ''Imam najlepšo ženo! Hvala, ker sem zaradi tebe postal najsrečnejši moški na svetu. Meghan, ljubim te za vedno.''

Meghan Trainor in Daryl Sabara sta se poročila v soboto, 22. decembra, na pevkin 25. rojstni dan. Po poročanju revijePeople sta si poročne zaobljube izmenjala med intimnim obredom, na vrtu za hišo njunega doma v Los Angelesu pred 100 svati, med katerimi so bili člani družine in prijatelji.

Namesto poročnih daril sta zakonca svoje prijatelje in družino prosila, da naj raje denar, ki bi ga namenili za nakup darila, podarijo neprofitni organizaciji Svetovni sklad za naravo (World Wildlife Fund).

Danes 25-letna Meghan in 26-letni Daryl sta začela zvezo julija 2016. Ameriška popzvezdnica Meghan, ki je navdušila s pesmijo All About That Bass, je lani sporočila, da jo je njen fant za 24. rojstni dan presenetil z zaroko. V radostnem sporočilu je zapisala, da so se ji uresničile sanje.