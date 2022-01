26-letni sin igralke Regine King si je vzel življenje

"Ne veš, kaj je brezpogojna ljubezen. Lahko sicer rečeš, da veš, a če nimaš otroka, ne veš, kaj je to," je pojasnila v tistem času . "Ko to doživiš, je to najbolj izpolnjujoča (stvar) vseh časov."

Kljub vse večjemu uspehu kot igralka in režiserka je Kingova takrat tudi dejala, da je bil Ian njen največji ponos. Potem ko se je leta 2007 po devetih letih zakona ločila od Ianovega očeta, je Kingova priznala, da biti mati samohranilka ni bilo vedno lahko, a da nič ni močnejše od njene ljubezni do sina.

Da sta bila mama in sin zelo povezana, je zgovorna tudi njuna poteza. Regina King in njen pokojni sin sta si pred časom namreč dala tetovirati ujemajoči se tetovaži, in sicer besedno zvezo "brezpogojna ljubezen" v aramejščini. On ima tetovažo na rami, ona pa na roki.

Ian je svojo mamo pogosto spremljal tudi na rdečih preprogah, med drugim sta se po slavnostni preprogi skupaj sprehodila tudi leta 2019, ko jo je na podelitvi zlatih globusov oklical za "supermamo".

"Ona je preprosto supermama," je povedal za E! News. "Pravzaprav ne dovoli, da bi slabi delovni dnevi ali kaj podobnega vplivali in uničili čas, ko sva skupaj. Res je super imeti mamo, s katero lahko uživam v preživljanju časa."