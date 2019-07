29 let treznosti Eltona Johna: Večno sem vam hvaležen

"Pred 29 leti sem bil zlomljen človek. Končno sem zbral pogum in rekel besede, ki so potem spremenile moje življenje: potrebujem pomoč. Hvala vsem nesebičnim ljudem, ki so mi pomagali na mojem potovanju proti treznosti. Večno sem vam hvaležen," je ob kovanec z napisom XXIX (rimska 29) zapisal pevec Elton John, ki ga je od Anominih alkoholikov dobil za skoraj tri desetletja treznosti.