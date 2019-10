29-letnik z opeko želel razbiti okno Davida Schwimmerja

Prejšnji konec tedna so policisti na vrtu ob hiši igralca Davida Schwimmerja aretirali 29-letnega Erica Rosa. V rokah je imel opeko, saj naj bi želel razbiti okno, policisti pa so za tuje medije sicer dejali, da je Eric na posest zašel po nesreči in da je z razbijanjem po oknu želel pritegniti pozornost, da bi ga nekdo odpeljal s posesti.

Policisti so tujim medijem zaupali tudi svoje sume, da naj bi bil Rosa v času incidenta pod vplivom prepovedanih substanc. Erica so nato odpeljali v pripor, zaradi motenja posesti in ker je pri sebi imel orožje, so policisti dejali za NY Daily News.

Tuji mediji še poročajo, da ima Rosa v svoji kartoteki že obtožbo za večjo tatvino, TMZpa navaja, da Davida v času incidenta ni bilo doma.