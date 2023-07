3-letni sin Bodeja Millerja se je zastrupil z ogljikovim monoksidom

Nekdanji smučarski as Bode Miller in njegova žena sta se ponovno spopadla s strašljivo situacijo, ki je vodila do hospitalizacije enega izmed njunih otrok. Kot je na družbenem omrežju sporočil 45-letnik, je bil eden izmed 3-letnih dvojčkov hospitaliziran zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Deček se že dobro počuti.

Zaradi grozljive situacije so enega od sinov dvojčkov Bodeja Millerja hospitalizirali. Kot je na Instagramu zapisal 45-letni nekdanji smučar, je nekaj ur na njihovem domačem dvorišču stal parkiran žerjav, kljub temu, da so bili otroci v hiši, pa so se najmlajši med njimi zastrupili z ogljikovim monoksidom, še posebej hudo pa je bilo za 3-letnega Asherja. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "V začetku tedna je bil na našem dvorišču nekaj ur parkiran žerjav. Kljub temu, da smo otroke zaradi očitnega razloga zadrževali v hiši, je bilo najmlajšim slabo. Asher je končal v bolnišnici, ker se je zastrupil z ogljikovim mogoksidom. Sedaj smo vsi v redu, tole pa delim v opomin vsem staršem, kako nevaren je ogljikov monoksid. Testirajte vsebnost ogljikovega monoksida," je s svojimi sledilci na Instagramovi zgodbi delil Miller. PREBERI ŠE Sin Bodeja Millerja hospitaliziran zaradi napadov vročine Olimpijec ima z ženo Morgan Miller 19-mesečno hči Scarlet Olivio, 3-letna dvojčka Asherja in Aksla, 4-letnega Eastona in 7-letnega Nasha. Asher pa je imel zdravstvene težave že meseca decembra, ko je Morgan na Instagramu objavila njegovo fotografijo z bolnišnice, ob kateri je razkrila, da je deček imel ferbilni napad, ki ga pri otrocih povzroči povišana telesna temperatura. "Življenje je večna hoja po robu noževe konice, s čimer pa smo dobro seznanjeni. Asher je doživel ferbilni napad, kar nas je na smrt prestrašilo. Z enakim rešilcem smo se peljali v isto bolnišnico, kot je bila prepeljana Emmy, a tokrat sva domov odšla skupaj z otrokom," je zapisala in se ob tem navezala na pokojno hči Emmy, ki se je kot 19-mesečni otrok utopila v domačem bazenu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Bode ima iz časa preteklih dveh zvez še 10-letnega sina Nata in 14-letno hči Dace. Nekdanji športnik je pred mesecem v zapisu razmišljal o tem, kako hitro odraščata njegova dvojčka: "Ugotavljam, da se ta teden bolj posvečam malenkostim. Ta fanta tako hitro rasteta. Ali kdo ve, kje najdem gumb za premor?"