30 let od kontroverznega Madonninega spota: poljubila svetnika in plesala pred gorečimi križi

30 let je minilo, odkar je Madonna pretresla javnost s kontroverznim videospotom za pesem Like A Prayer. Pesem se je zavihtela na vrh glasbenih lestvic, spot, v katerem je poljubila temnopoltega svetnika in plesala pred gorečimi križi, pa je sprožil pretežno negativne odzive.

60-letna Madonna je pred tremi desetletji izdala videospot za pesem Like A Prayer, ki je v trenutku postal tarča ogovarjanj in polemike. Razlog? Britanska glasbenica je v spotu poljubila temnopoltega svetnika in plesala pred gorečimi križi, kar je prebudilo burne odzive in ostre kritike. Kljub temu, da je širša množica njen spot označila za kontroverzen in neprimeren za javnost, se je pesem zavihtela na sam vrh glasbenih lestvic: na lestvici Billboard Hot 100 se je kar cele tri tedne obdržala na prvem mestu.

Glasbenica je ob ovekovečenju 30. obletnice od izdaje videospota na svojem Instagramu delila krajši izsek ter ga pospremila z besedami: ''Pred 30 leti sem izdala pesem Like A Prayer in videospot, ki je dvignil ogromno prahu v javnosti, ker sem poljubila temnopoltega svetnika in plesala pred gorečimi križi. Istega leta sem sodelovala v reklami za Pepsi, ki je bila potem prepovedana, ker so moj video smatrali za neprimeren. Vse najboljše zame in za kontroverznost!'' Madonna je poleg pripisala, da je objavo želela deliti že dan prej, pa so jo na Instagramu blokirali. Ob tem je sarkastično pripomnila: ''Kakšno presenečenje!''

Januarja 1989 je Madonna sklenila pogodbo s Pepsijem, ki ji je prinesla več kot 4,5 milijona evrov dobička. Ko je marca istega leta luč sveta ugledal njen kontroverzni videospot, se je Pepsi umaknil iz dogovora in prepovedal predvajanje predhodno posnete reklame z Madonninim obrazom in glasom. Zaradi spota so namreč številni domnevali, da so goreči križi, poljub temnopoltega svetnika in ostali religiozni elementi del Pepsijeve oglaševalske kampanje, kar pa je bilo po besedah Toda MacKenzieja, predstavnika za Pepsico Inc., nedopustno. Za The New York Times je prekinitev sodelovanja z Madonno pojasnil z besedami: ''Ko imate oglas, ki pri ljudeh na kakršenkoli način zbuja skrb oziroma zmedo, je edina smiselna poteza takšen oglas odstraniti.'' In oglas je tudi bil nemudoma odstranjen, Madonna pa naj bi uspela zadržati denar, ki ga je dobila ob sklenitvi pogodbe.