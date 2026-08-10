30 let po umoru se začenja sojenje zaradi smrti glasbenika Tupaca Shakurja

Tupaca Shakurja so 7. septembra 1996 v Las Vegasu ustrelili iz avtomobila, ko se je skupaj z Marionom Knightom vozil po mestu. Raper je zaradi poškodb umrl šest dni pozneje, star 25 let. Primer je skoraj tri desetletja veljal za enega najbolj odmevnih nerešenih umorov v ZDA.

Tožilstvo Duanu Keithu Davisu očita umor z uporabo smrtonosnega orožja z namenom spodbujanja, pospeševanja ali podpore kriminalni združbi. Po navedbah tožilstva je Davis, takrat povezan z ulično tolpo Crips, priskrbel orožje in naročil napad, vendar naj ne bi bil človek, ki je streljal. Trije drugi moški, ki naj bi bili v avtomobilu z Davisom, so medtem že umrli.

Velika porota je obtožnico Davisu potrdila septembra 2023, če bo spoznan za krivega in obsojen, pa mu grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega odpusta.

Na seznamu prič, ki ga je tožilstvo predložilo sodišču, je več kot 200 imen. Med najbolj odmevnimi je Marion "Suge" Knight, soustanovitelj založbe Death Row Records, ki je bil v avtomobilu skupaj s Shakurjem v času napada. Knight je bil prav tako ustreljen, vendar je preživel. Po poročanju ameriških medijev je Knight v preteklosti dejal, da ne želi pričati.

Na seznamu so tudi nekdanji predsednik založbe Bad Boy Records Kirk Burrowes, nekdanji vodja varovanja pri Death Row Records Reggie Wright mlajši, nekdanji telesni stražar Seana "Diddyja" Combsa Eugene "Gene" Deal ter člani Shakurjeve družine, med njimi njegova sestra Sekyiwa Shakur, polbrat Maurice "Mopreme" Shakur in bratranec Katari Cox.

Med potencialnimi pričami je tudi nekdanji guverner Nevade in nekdanji šerif Las Vegasa Joe Lombardo, ki je bil v času, ko so oblasti leta 2023 aretirale Davisa, na čelu policije kot nekdanji šerif. Na seznamu sta tudi nekdanji župan Las Vegasa Oscar Goodman in njegov sin Ross Goodman, odvetnik, ki se je na začetku postopka za kratek čas pojavil kot Davisov zagovornik.

Pričali bi lahko tudi Leonard Jefferson, ki je posnel zadnjo znano fotografijo Shakurja in Knighta le nekaj minut pred streljanjem, ter več ustvarjalcev dokumentarnih filmov o umoru.