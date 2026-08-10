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30 let po umoru se začenja sojenje zaradi smrti glasbenika Tupaca Shakurja

Las Vegas, 10. 08. 2026 19.32 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Tupac Shakur

V Las Vegasu se danes začenja dolgo pričakovano sojenje Duanu Keithu Davisu, ki je obtožen sodelovanja pri umoru ameriškega raperja Tupaca Shakurja leta 1996. Izbiranje porote se je začelo danes, sojenje pa naj bi trajalo približno šest tednov oziroma do septembra. Davis, ki krivdo zanika, je edini obtoženi v primeru, poroča USA Today.

Tupaca Shakurja so 7. septembra 1996 v Las Vegasu ustrelili iz avtomobila, ko se je skupaj z Marionom Knightom vozil po mestu. Raper je zaradi poškodb umrl šest dni pozneje, star 25 let. Primer je skoraj tri desetletja veljal za enega najbolj odmevnih nerešenih umorov v ZDA.

Tupac Shakur
Tupac Shakur
FOTO: Profimedia

Tožilstvo Duanu Keithu Davisu očita umor z uporabo smrtonosnega orožja z namenom spodbujanja, pospeševanja ali podpore kriminalni združbi. Po navedbah tožilstva je Davis, takrat povezan z ulično tolpo Crips, priskrbel orožje in naročil napad, vendar naj ne bi bil človek, ki je streljal. Trije drugi moški, ki naj bi bili v avtomobilu z Davisom, so medtem že umrli.

Velika porota je obtožnico Davisu potrdila septembra 2023, če bo spoznan za krivega in obsojen, pa mu grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega odpusta.

Na seznamu prič, ki ga je tožilstvo predložilo sodišču, je več kot 200 imen. Med najbolj odmevnimi je Marion "Suge" Knight, soustanovitelj založbe Death Row Records, ki je bil v avtomobilu skupaj s Shakurjem v času napada. Knight je bil prav tako ustreljen, vendar je preživel. Po poročanju ameriških medijev je Knight v preteklosti dejal, da ne želi pričati.

Na seznamu so tudi nekdanji predsednik založbe Bad Boy Records Kirk Burrowes, nekdanji vodja varovanja pri Death Row Records Reggie Wright mlajši, nekdanji telesni stražar Seana "Diddyja" Combsa Eugene "Gene" Deal ter člani Shakurjeve družine, med njimi njegova sestra Sekyiwa Shakur, polbrat Maurice "Mopreme" Shakur in bratranec Katari Cox.

Med potencialnimi pričami je tudi nekdanji guverner Nevade in nekdanji šerif Las Vegasa Joe Lombardo, ki je bil v času, ko so oblasti leta 2023 aretirale Davisa, na čelu policije kot nekdanji šerif. Na seznamu sta tudi nekdanji župan Las Vegasa Oscar Goodman in njegov sin Ross Goodman, odvetnik, ki se je na začetku postopka za kratek čas pojavil kot Davisov zagovornik.

Pričali bi lahko tudi Leonard Jefferson, ki je posnel zadnjo znano fotografijo Shakurja in Knighta le nekaj minut pred streljanjem, ter več ustvarjalcev dokumentarnih filmov o umoru.

Duane "Keefe D" Davis
Duane "Keefe D" Davis
FOTO: Profimedia

Tožilstvo naj bi se pri dokazovanju primera v pomembni meri oprlo na Davisove lastne izjave. V spominih Compton Street Legend, objavljenih leta 2019, je Davis opisal svojo vlogo pri dogodkih in navedel, da je bil v avtomobilu ter da je priskrbel orožje, uporabljeno pri napadu. Davisovi odvetniki so skušali doseči, da knjiga ne bi bila uporabljena na sojenju, češ da je njen opis dogodkov zaradi soavtorstva lahko netočen. Sodnica Carli Kierny je to zavrnila in uporabo knjige dovolila.

Konec julija je sodnica dovolila tudi uporabo posnetka Davisovega policijskega pogovora iz leta 2008. Obramba je trdila, da je Davis takrat govoril pod pritiskom in v strahu zase ter za svojo družino. Nekdanji detektiv policije Los Angelesa Greg Kading je z Davisom govoril leta 2009 med preiskavo umora raperja Notorious B.I.G., ki prav tako ostaja nerešen. Po navedbah preiskovalcev je Davis v pogovoru priznal svojo vlogo pri Shakurjevem umoru, vendar obramba takšne izjave izpodbija, poroča USA Today.

Notorious B.I.G. in Tupac
Notorious B.I.G. in Tupac
FOTO: Profimedia

Primer je tesno povezan z dolgoletnim rivalstvom med založbama Death Row Records in Bad Boy Records ter njunima vodilnima osebama Knightom in Combsom. Shakur je bil v času smrti eden največjih zvezdnikov Death Rowa, medtem ko je bil Combs ključna osebnost založbe Bad Boy.

Le nekaj ur pred streljanjem je v hotelu MGM Grand izbruhnil pretep, v katerem je sodeloval Shakur, tarča napada pa je bil med drugim Orlando "Baby Lane" Anderson, Davisov nečak in član tolpe Crips. Tožilstvo meni, da je bil poznejši napad na Shakurja povezan s tem spopadom.

Davis je v preteklosti podal tudi navedbe o morebitni vpletenosti Combsa. Combs je kakršnokoli sodelovanje pri Shakurjevem umoru zanikal, policija v Las Vegasu pa je že prej sporočila, da ga v tem primeru ni obravnavala kot osumljenca.

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