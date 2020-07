32-letna kolumbijska misica po amputaciji noge zaplesala

Danielli so zdravniki amputirali nogo pod kolenom, do česar so pripeljali zapleti, ki so se pojavili med operacijo izrastka v spodnjem delu trebuha. Ta je zaviral pritok krvi v nogo, zato soji zdravniki, da bi preprečili nadaljnje zaplete, morali amputirati nogo – levo golenico.

Daniella je v zadnjih tednih dokazala, da je izredno močna. Dejala je, da je v času okrevanja samo enkrat jokala in še to zaradi neznosne bolečine po operaciji, ter da ostaja optimistična in pogumna. Prejšnji mesec je za kolumbijski radio povedala, da bo minilo nekaj časa, preden bo začela s fizioterapijo, saj je v tem času njena desna noga od mirovanja in ležanja popolnoma 'zaspala'. Nedvomno je s svojo pozitivno energijo in voljo do življenja lahko marsikomu vzor.