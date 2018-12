34-letna manekenka izgubila bitko z rakom

V 35. letu starosti je umrla manekenka Jael Strauss, ki je pred časom nastopila v šovu Ameriški super model. Jael je po zasvojenosti z drogami in težki poti okrevanja zbolela za rakom dojke, ki je napredoval do četrtega stadija in je bil že v času, ko so ji zdravniki postavili diagnozo, praktično neozdravljiv.

Po poročanju tujih medijev je manekenka Jael Straussizgubila bitko z rakom in umrla v 35. letu starosti. Oktobra letos je na svojem Facebook profilu delila vest, da so ji zdravniki diagnosticirali raka dojke v četrtem stadiju in ji obenem povedali, da so možnosti za preživetje v tej točki zelo majhne. ''Rak se je agresivno razširil do te mere, da skoraj ni več ozdravljiv. S primernimi terapijami mi lahko 'kupijo' nekaj mesecev življenja ... Možnost, da se bo čez nekaj mesecev moje stanje čudežno izboljšalo, ni popolnoma izključena. Potrebujem še enega tistih čudežev, ki sem jih prejela leta 2013, ko sem bila na rehabilitaciji. Želim si živeti.'' Vidno izčrpana Jael se je kljub zapisu, ki ga je delila oktobra, zadnji četrtek v novembru (na zahvalni dan) odločila prekiniti zdravljenje s kemoterapijo. Ostala je v bolnišnici, kjer je nekaj dni kasneje preminila.

Jael je leta 2007 nastopila v priljubljenem šovu Ameriški super model, po katerem so se začele kazati njene težave z zasvojenostjo. Manekenka se je prebila v finale in po izstopu iz šova zapadla v odvisnost od metamfetamina oziroma kristalne mete, zaradi katere se je videz njene kože in zob drastično poslabšal.

