34-letna zvezdnica telenovel bo postala mama

"Z vami želiva deliti veselo novico, zaradi katere sva presrečna. Z mojo ljubeznijo in čudovitim moškim pričakujeva prvega otroka!" je bodoča mamica, ki je v tretjem mesecu nosečnosti, zapisala na Instagramu in zraven objavila utrinke s fotografiranja za naslovnico mehiške revije Hola! (Zdravo).

34-letna Africa Zavala , ki je v vlogi Else, sestrične glavnega junaka Juana Miguela nastopila v mehiški telenoveli Angeli brez kril (Cuidado con el angel), se bo razveselila najlepše in najbolj pomembne vloge v svojem življenju – postala bo mama.

Njen izbranec León Peraza Napolitano je tudi igralec in model. Med drugim je v vlogi Andresa Garcie nastopil v Netflixovi seriji Luis Miguel: The Series, ki govori o življenju slavnega mehiškega glasbenikaLuis Miguel.

"Najti tako dobro, lepo, zvesto, zabavno in inteligentno žensko v teh časih ni enostavno. Če jo najdete, zanjo skrbite in jo ljubite, naj ima vedno ta nagajiv, nežen in sladek nasmeh, s katerim osvetljuje svojo in tvojo dušo. Jaz sem jo našel ... Africa, hvala, ker si prišla v moje življenje in iz mene naredila boljšega moškega. Ljubim te," ji je lani s temi besedami izpovedal ljubezen in voščil za valentinovo.