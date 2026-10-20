Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

34-letno nekdanje dekle Justina Bieberja naj bi umrlo zaradi prevelikega odmerka

Los Angeles, 20. 10. 2026 10.23 pred 20 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Sahara Ray

Manekenka Sahara Ray naj bi umrla zaradi prevelikega odmerka fentanila. Kot poroča Daily Mail, so avstralsko manekenko prepeljali v bolnišnico v Los Angelesu, kjer so jo ohranjali pri življenju s pomočjo aparatov, dokler se njena družina ni odločila drugače.

Uradno vzroka smrti manekenke Sahare Ray, nekdanjega dekleta Justina Bieberja, sicer še niso potrdili, a 34-letnica naj bi umrla zaradi prevelikega odmerka nevarne droge fentanil. Kot poroča Daily Mail, ni znano, ali je šlo za nameren prevelik odmerek ali tragični dogodek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je v izjavi za Daily Mail povedala manekenkina mati Gretchen Bach, je bila Sahara izjemno strastna in prijazna ženska, ki je rada imela svojo družino, modo, hčerko Snow in surfanje. "Čutimo ljubezen, ki nam jo izkazujejo njeni prijatelji, oboževalci in mnoge skupnosti po vsem svetu, katerih del je bila," je še dodala.

Preberi še V 34. letu starosti preminilo nekdanje dekle Justina Bieberja

34-letnica, ki so jo leta 2016 romantično povezovali s pevcem Justinom Bieberjem, je januarja prvič postala mati, veselo novico pa je na družbenem omrežju delila aprila. Dve leti prej je javnosti razkrila, da se bori z avtoimunsko boleznijo, sindromom Guillain-Barré, zaradi katere je po avtomobilski nesreči postala delno paralizirana in na vozičku.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
sahara ray justin bieber smrt dekle manekenka

Irina Shayk 'pozabila majico' in na zabavi po modni reviji pritegnila poglede

24ur.com V 34. letu starosti preminilo nekdanje dekle Justina Bieberja
24ur.com Osemmesečna Indi je umrla
24ur.com Catherine O'Hara nekaj ur pred smrtjo urgentno odpeljana v bolnišnico
24ur.com Umrla Angela Lansbury, zvezdnica serije Umor, je napisala
24ur.com Umrla je igralka Loni Anderson
Bibaleze.si Ob smrti zapustila petmesečno hčerkico, ki ji je zdaj na las podobna
24ur.com V Medulinu umrla petletna Čehinja, dan prej so jo iz bolnišnice odpustili
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sir Oliver
20. 10. 2026 10.44
Ne obsojajmo. Hvala.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Umrla je komaj 34-letna manekenka, njena hčerka je stara le nekaj mesecev
10 znakov, da bo vaš partner dober oče
10 znakov, da bo vaš partner dober oče
Slabost, utrujenost in odpor do hrane: Kako preživeti prve tedne nosečnosti?
Slabost, utrujenost in odpor do hrane: Kako preživeti prve tedne nosečnosti?
Žena je bila noseča, on pa jo je varal z eno najbolj znanih pevk na svetu
Žena je bila noseča, on pa jo je varal z eno najbolj znanih pevk na svetu
zadovoljna
Portal
Njene obline so znova razdelile splet
Sanja Grohar obiskala Italijo in odkrila nekaj, kar bi morale posnemati tudi Slovenke
Sanja Grohar obiskala Italijo in odkrila nekaj, kar bi morale posnemati tudi Slovenke
Kavbojke so dobile konkurenco, ženske po 40. letu prisegajo na ta modni kos
Kavbojke so dobile konkurenco, ženske po 40. letu prisegajo na ta modni kos
To počne veliko ljudi v zvezi, nekateri pa temu pravijo varanje
To počne veliko ljudi v zvezi, nekateri pa temu pravijo varanje
vizita
Portal
Kaj nam o zdravju črevesja pove blato, ki potone?
Bolečine v vratu so skrivale resno onkološko diagnozo
Bolečine v vratu so skrivale resno onkološko diagnozo
Zdravilo za erektilno disfunkcijo bi lahko spodbujalo tudi mišice
Zdravilo za erektilno disfunkcijo bi lahko spodbujalo tudi mišice
Tudi ena alkoholna pijača na dan vpliva na vaše možgane
Tudi ena alkoholna pijača na dan vpliva na vaše možgane
cekin
Portal
Veliko upokojencev za te storitve plačuje preveč, ne da bi vedeli
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
Teh poklicev mladi nočejo več opravljati, podjetja pa nujno iščejo ljudi
Teh poklicev mladi nočejo več opravljati, podjetja pa nujno iščejo ljudi
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
moskisvet
Portal
Umrl igralec, ki ste ga videli v več kot 400 filmih in serijah
Ironman ni nedolžen izziv: kaj morate vedeti, preden se podate na ekstremni preizkus
Ironman ni nedolžen izziv: kaj morate vedeti, preden se podate na ekstremni preizkus
Od velike ljubezni do grde ločitve: varala naj bi prva
Od velike ljubezni do grde ločitve: varala naj bi prva
Skrita nevarnost za žile: Zakaj je treba ukrepati že v tridesetih
Skrita nevarnost za žile: Zakaj je treba ukrepati že v tridesetih
dominvrt
Portal
Ga pograbiti ali pustiti? To je vprašanje, ki si ga zastavlja skoraj vsak lastnik vrta
Priprava sobnih rastlin na zimo: kdaj in kako jih umakniti v notranjost
Priprava sobnih rastlin na zimo: kdaj in kako jih umakniti v notranjost
Jesenski venček naše bralke navdušuje
Jesenski venček naše bralke navdušuje
Oktobra marsikdo nehote uniči sobne rastline. Kriva je ena napaka
Oktobra marsikdo nehote uniči sobne rastline. Kriva je ena napaka
okusno
Portal
Pozabite na cimetove rolice: tokrat jih pripravite v obliki puhastih rogljičkov
Tadej svojo skupino popeljal do zmage: 'To je brutalno dobro!'
Tadej svojo skupino popeljal do zmage: 'To je brutalno dobro!'
Več denarja in manj zavržene hrane: skrivnost je v načrtovanju nakupov
Več denarja in manj zavržene hrane: skrivnost je v načrtovanju nakupov
Najboljši trik za enostavno kosilo med tednom: vse pripravite na enem pekaču
Najboljši trik za enostavno kosilo med tednom: vse pripravite na enem pekaču
voyo
Portal
Umori v naši hiši
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022