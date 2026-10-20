34-letno nekdanje dekle Justina Bieberja naj bi umrlo zaradi prevelikega odmerka

Uradno vzroka smrti manekenke Sahare Ray, nekdanjega dekleta Justina Bieberja, sicer še niso potrdili, a 34-letnica naj bi umrla zaradi prevelikega odmerka nevarne droge fentanil. Kot poroča Daily Mail, ni znano, ali je šlo za nameren prevelik odmerek ali tragični dogodek.

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Kot je v izjavi za Daily Mail povedala manekenkina mati Gretchen Bach, je bila Sahara izjemno strastna in prijazna ženska, ki je rada imela svojo družino, modo, hčerko Snow in surfanje. "Čutimo ljubezen, ki nam jo izkazujejo njeni prijatelji, oboževalci in mnoge skupnosti po vsem svetu, katerih del je bila," je še dodala.