35-letni igralec na vrhuncu kariere zapušča Hollywood

35-letni igralec Chris Hemsworth , ki je pred kratkim zaigral v kultnem filmu Maščevalci: Zaključek in v svoji filmski karieri nanizal serijo uspešnic, med katerimi velja omeniti Thor, Zvezdne steze, Maščevalci, Sneguljčica in lovec, Dirka Življenja ter 12 pogumnih, se je na vrhuncu kariere odločil umakniti iz sveta igre in šovbiznisa.

Za The Daily Telegraph je svojo odločitev podkrepil s tehtnim razlogom, ta pa je – njegova družina. Igralec namreč želi več časa preživeti z 42-letno ženo Elso Pataky in njunimi tremi otroki: sedemletno Indio Rose Hemsworth ter petletnima dvojčkoma Sasho Hemsworthom in Tristanom Hemsworthom .

Družina naj bi se iz Hollywooda umaknila v avstralski Byron Bay, kjer sta zakonca pred približno dvema letoma začela graditi luksuzno vilo, katere vrednost je ocenjena med sedem in devet milijonov evrov. Vila, ki stoji v neposredni bližini morja, je med tamkajšnjimi prebivalci povzročila precej zaskrbljenosti in negodovanja, saj so bili prepričani, da bosta 'prišleka' z gradnjo uničila naravo, dvome pa so izrazili tudi o njunem življenjskem slogu. Po prepričanju mnogih naj bi namreč Elsa in Chris živela klasično hollywoodsko življenje, nasičeno z zabavami in hrupom do zgodnjih jutranjih ur. V ta namen so na Facebooku ustvarili celo skupino, znotraj katere so potekali dogovori med lokalnimi prebivalci o bojkotu gradnje vile, a njihova iniciativa ni bila dovolj močna, da bi se gradnja ustavila.